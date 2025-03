Tödlicher Unfall in Lünen: 16-jährige Radfahrerin von Lkw erfasst

Eine Jugendliche fährt auf einem Radweg. Auf Höhe einer Supermarktzufahrt erfasst sie ein abbiegender Lastwagen. Sie erliegt noch vor Ort ihren schweren Verletzungen.

Beim Abbiegen hat ein Lastwagen in Lünen bei Dortmund eine 16-jährige Radfahrerin erfasst und tödlich verletzt. Die Jugendliche war am frühen Morgen auf einem Radweg unterwegs, als es zum Zusammenstoß kam, wie die Polizei mitteilte.

Sie stürzte zu Boden und erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen wollte der 45-jährige Fahrer des Lkw nach rechts in eine Supermarktzufahrt abbiegen. Er erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen an der Unfallstelle aufgenommen.