Tödliches Busunglück in Norwegen - auch ein Kind unter den Opfern

Nach einem schweren Busunglück in Norwegen bergen Helfer das Fahrzeugwrack. Drei Menschen sind bei dem Unfall gestorben - unter den Todesopfern ist auch ein Kind.

Rettungskräfte haben nach einem Unfall mit drei Toten in Norwegen den verunglückten Bus geborgen. Das Fahrzeug war am Donnerstag (26. Dezember) von einer Straße abgekommen und teilweise in einen See geraten.

Bei den Todesopfern handele es sich um zwei Frauen und ein Kind, meldete die norwegische Nachrichtenagentur NTB.

An Bord waren Menschen aus verschiedenen Ländern - die Polizei macht bisher keine Angaben zur Nationalität der Todesopfer. Mehrere Personen wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Der Unfall ereignete sich auf einer Straße, die die Inselgruppe Lofoten mit dem Festland verbindet. Expert:innen sollen die Unfallursache untersuchen. Die Polizei richtete eine Notfallnummer für Angehörige ein.

Etwa 60 Menschen seien von dem Unfall in der Provinz Nordland betroffen, hieß es weiter. Vor Ort herrschte schlechtes Wetter, wie auch der norwegische Rundfunk meldete.