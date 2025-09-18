Anzeige
Ärzte warnen vor gefährlichen Mücken

Tote nach Ausbruch des West-Nil-Fiebers in Griechenland

  • Veröffentlicht: 18.09.2025
  • 12:40 Uhr
  • dpa
Stechmücken begünstigen die Ausbreitung des West-Nil-Virus – in Griechenland fordert es bereits Todesopfer.
Stechmücken begünstigen die Ausbreitung des West-Nil-Virus – in Griechenland fordert es bereits Todesopfer.© Patrick Pleul/dpa/dpa-tmn

In Griechenland breitet sich das West-Nil-Virus aus. Sieben Menschen starben bereits, vor allem ältere Personen sind gefährdet. Ärzt:innen sehen die sommerliche Wärme als idealen Nährboden für die Mücken, die das Virus übertragen. Welche Regionen besonders betoffen sind.

Anzeige

Inhalt

  • Viele Infizierte bemerken Erkrankung nicht
  • Sommerliche Temperaturen begünstigen Ausbreitung

In Griechenland sind in diesem Jahr sieben Menschen am West-Nil-Virus gestorben. Das geht aus dem wöchentlichen Bericht der Gesundheitsbehörde EODY hervor. Alle Verstorbenen waren über 65 Jahre alt. Bis zum 17. September wurden 68 Fälle einer Infektion des zentralen Nervensystems durch das Virus bestätigt. Sechs Erkrankte mussten in Kliniken behandelt werden, drei davon auf Intensivstationen, wie die Behörde weiter mitteilte.

Anzeige
Anzeige
Gefährliches West-Nil-Fieber breitet sich rasant aus: Schon 22 Tote in Italien

Gefährliches West-Nil-Fieber breitet sich rasant aus: Schon 22 Tote in Italien

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Viele Infizierte bemerken Erkrankung nicht

Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen. Viele Infizierte entwickeln den Angaben zufolge keine Beschwerden oder lediglich leichte Symptome wie Kopf- und Gliederschmerzen. Schwere Krankheitsverläufe mit hohem Fieber treten vor allem bei älteren Menschen oder bei Personen mit Vorerkrankungen auf.

Anzeige
Anzeige

Sommerliche Temperaturen begünstigen Ausbreitung

Zurzeit herrschen in fast allen Regionen Griechenlands Temperaturen um die 32 Grad. Die Wärme sei ideal für die das Virus übertragenden Mücken, berichteten Ärzt:innen im griechischen Rundfunk. Die meisten aktuellen Infektionen wurden nach Angaben der Behörde in den ländlichen Regionen rund um die Hauptstadt Athen sowie in Mittelgriechenland registriert. Übertragen wird das Virus durch bestimmte Stechmückenarten. Mediziner:innen raten dazu, Mückenschutzmittel aufzutragen und möglichst Moskitonetze über den Betten zu verwenden.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Mehr News
Proteste in Frankreich
News

Hunderttausende gegen Frankreichs Sparpläne – Festnahmen bei ersten Protesten

  • 18.09.2025
  • 13:00 Uhr
Dieses Milchprodukt vom Hersteller Monolith International GmbH wurde zurückgerufen.
News

Rückruf in Deutschland: Trinkmilch mit Entwurmungsmittel belastet

  • 18.09.2025
  • 12:48 Uhr
Die Zahl der Corona-Infektionen steigt in Deutschland aktuell leicht an.
News

Corona-Zahlen steigen wieder: Was jetzt wichtig ist

  • 18.09.2025
  • 11:44 Uhr
In den österreichischen Alpen in Kärnten wird seit mehreren Tagen der renommierte deustche Bergsteiger Kai Mosbacher vermisst.
News

Deutscher Bergsteiger Kai Mosbacher verschwunden

  • 18.09.2025
  • 11:38 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250918-935-838792
News

Großbritannien will Palästina als Staat anerkennen - aber erst nach Trumps Abreise

  • 18.09.2025
  • 11:14 Uhr
Thomas Kemmerich
News

Frauke Petrys "Team Freiheit": Kemmerich wird Vorsitzender

  • 18.09.2025
  • 10:17 Uhr
US-Präsident Donald Trump
News

Trump will "die Antifa" als Terrorgruppe einstufen

  • 18.09.2025
  • 09:48 Uhr
Peking warnt ausländische Länder eindringlich vor der Einmischung in chinesische Angelegenheiten, unter anderem in der Taiwan-Frage.
News

"Frieden oder Krieg": China verbittet sich Einmischung von außen

  • 18.09.2025
  • 07:29 Uhr
US-Moderator Jimmy Kimmel
News

Nach Kommentaren zu Charlie Kirk: Late-Night-Show von Jimmy Kimmel gestoppt

  • 18.09.2025
  • 05:09 Uhr
Federal Reserve
News

Erstmals seit fast einem Jahr: US-Notenbank senkt Leitzins

  • 17.09.2025
  • 21:44 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 18. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 18. September 2025 | 08:25

  • 05:00 Min
  • Ab 12
:newstime vom 17. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 17. September 2025 | 19:45

  • 26:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 17. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 17. September 2025 | 18:00

  • 11:45 Min
  • Ab 12
:newstime vom 17. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 17. September 2025 | 15:45

  • 11:04 Min
  • Ab 12
:newstime vom 17. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 17. September 2025 | 08:25

  • 04:43 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 16. September 2025 | 19:45

  • 23:22 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 16. September 2025 | 18:00

  • 12:00 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 16. September 2025 | 15:45

  • 10:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 16. September 2025 | 08:25

  • 04:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 15. September 2025 | 19:45

  • 25:30 Min
  • Ab 12