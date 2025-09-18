Rückruf in Deutschland: Trinkmilch mit Entwurmungsmittel belastet

Ein beliebtes Milchprodukt wird derzeit in zehn Bundesländern zurückgerufen. Grund sind Rückstände eines Entwurmungsmittels, die deutlich über dem Grenzwert liegen. Verbraucher:innen sollten die Milch keinesfalls trinken.

Das Wichtigste in Kürze In Deutschland wird ein Milchprodukt zurückgerufen.

Darin wurden erhöhte Rückstände eines Tierarzneimittels gefunden.

Was Betroffene jetzt tun sollten.

In Deutschland läuft aktuell ein groß angelegter Rückruf für ein beliebtes Milchprodukt. Betroffen ist die UHT-Trinkmilch "Ferma" mit 2,5 Prozent Fett, die von der Monolith International GmbH hergestellt wird. Wie lebensmittelwarnung.de berichtet, wurden in der Milch erhöhte Rückstände des Tierarzneimittels Triclabendazol nachgewiesen. Dieses Mittel wird in der Tierhaltung gegen Parasiten eingesetzt, überschreitet in der betroffenen Charge jedoch den zulässigen Grenzwert deutlich.

Gesundheitsgefahr nicht ausgeschlossen

Die Trinkmilch wurde vor allem in Mix Markt-Filialen sowie in osteuropäischen Spezialitätengeschäften verkauft – unter anderem in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein und Thüringen. Große Supermarktketten wie Aldi, Lidl, Rewe oder Edeka sind nicht betroffen.

Laut Hersteller kann ein gesundheitliches Risiko nicht ausgeschlossen werden, besonders für Kinder, Schwangere, ältere Menschen oder Personen mit Vorerkrankungen. Triclabendazol ist ein zugelassenes Medikament, das in höheren Dosen jedoch Nebenwirkungen hervorrufen kann. Im schlimmsten Fall seien allergische Reaktionen bis hin zu einem anaphylaktischen Schock möglich.

Rückgabe und Erstattung

Betroffene Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 08.12.2025 können in den Verkaufsstellen auch ohne Kassenbon zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird vollständig erstattet.

Für Rückfragen hat die Monolith International GmbH zudem eine kostenlose Hotline eingerichtet: 0800 66 66 548. Der Hersteller rät dringend vom Verzehr ab. Wer die Milch zu Hause hat, sollte sie umgehend entsorgen oder zurückbringen.