Tragischer Trainingsunfall: Deutsche Springreiterin Madlen Boy gestorben

Sie galt als großes Nachwuchs-Talent im deutschen Springreit-Sport: Jetzt ist die 19-jährige Madlen Boy tödlich verunglückt.

Tiefe Trauer im deutschen Reitsport: Die 19-jährige Nachwuchsreiterin Madlen Boy ist bei einem tragischen Trainingsunfall tödlich verunglückt. Der Unfall habe sich bereits am 6. März ereignet, teilte der Pferdesportverband Hannover auf Instagram mit.

19-jährige Nachwuchsreiterin verunglückt tödlich

Wie genau es zu dem tragischen Unglück gekommen ist, ist unklar. "Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen durch ihre Kollegen und einem Notarzt-Team vor Ort, erlag die junge Reiterin ihren schweren Verletzungen nach einem Sturz", hieß es in dem Post. Alle Sicherheitsstandards beim Training seien eingehalten worden.

Der frühere Trainer der 19-Jährigen, Jörg Münzner, zeigte sich zutiefst betroffen: "Madlen war eine herausragende Reiterin, die mit ganz viel Gefühl anspruchsvolle Pferde gearbeitet und so weiterentwickelt hat, dass sie mit Ihnen großartige Erfolge erzielen konnte, und das alles schon in so jungen Jahren. Viel wichtiger aber – Madlen war eine so wunderbare und beeindruckende junge Dame. Gut gelaunt, fröhlich, herzlich, mitfühlend, dann aber auch ernst, fokussiert, zielstrebig, selbstkritisch, und kritikfähig, dabei ihre Meinung immer auf liebenswerte Art und Weise vertretend. Ich werde das alles so vermissen, ihr fröhliches "Hallo Jörg" werde ich für immer in Erinnerung behalten." Der ehemalige niedersächsische Landestrainer Springen, der Madlen über viele Jahre betreute, fügte hinzu. "Dieses tragische Unglück ist für mich schwer in Wort zu fassen."

Ex-Trainer zutiefst schockiert über Unglück

Boy feierte Erfolge als Jugend-Kaderreiterin und galt als großes Talent. Seit kurzem arbeitete sie als Bereiterin im Ausbildungs- und Verkaufsstall des japanischen Springreiters Tadahiro Hayashi im westfälischen Rheine.