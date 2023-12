+++ Trotz Kritik: Israel will Krieg gegen Hamas bis zum Sieg fortführen +++ Israel: Hamas nutzt Zivilisten als menschliche Schutzschilde +++ Israels Militär: Hamas feuert Raketen aus humanitärer Zone ab +++ Alle Entwicklungen in Nahost im Newsticker vom 14. Dezember.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Trotz Kritik will der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu den Gaza-Krieg gegen die islamistische Hamas fortsetzen.

Die israelischen Streitkräfte haben der Hamas erneut vorgeworfen, Zivilist:innen als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen.

Israelischen Streitkräfte berichten, dass die Hamas weiterhin Raketen aus der von Angriffen ausgenommenen "humanitären Zone" im Gazastreifen abfeuern.

+++ 04:31 Uhr: Trotz internationaler Forderungen nach einer Waffenruhe will der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu den Gaza-Krieg gegen die islamistische Hamas fortsetzen. "Wir machen weiter bis zum Ende, bis zum Sieg, bis zur Zerstörung der Hamas, auch angesichts internationalen Drucks", sagte er am Mittwoch (13. Dezember) vor Soldaten nach einer Mitteilung des Regierungspresseamtes.

Nichts wird uns aufhalten. Benjamin Netanjahu

Mehr als 150 Länder verlangten in der UN-Vollversammlung einen sofortigen humanitären Waffenstillstand. Israel wies dies empört zurück. Auch US-Präsident Joe Biden wies auf den bröckelnden internationalen Rückhalt hin. Israel beginne durch sein "willkürliches Bombardement" an Unterstützung zu verlieren.

Israel: Hamas nutzt Zivilisten als menschliche Schutzschilde

+++ 03:15 Uhr: Angesichts der wachsenden Kritik an den zahlreichen zivilen Opfern der Militäroffensive im Gazastreifen haben die israelischen Streitkräfte der islamistischen Hamas erneut vorgeworfen, Zivilist:innen als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen. "Unsere Truppen haben große Waffendepots und Tunnel in mehreren Schulen gefunden. Sie haben sogar versteckt in einem Teddy-Bären ein Scharfschützengewehr entdeckt", sagte Militärsprecherin Keren Hajioff am Mittwoch laut der Deutschen Presse-Agentur. "In einer Moschee haben wir ein Gelände für das Trainieren mit Panzerbüchsen ausfindig gemacht."

Die israelischen Streitkräfte bemühen sich dennoch, bei ihrem Einsatz gegen die Hamas im Gazastreifen zivile Opfer zu vermeiden. Hajiof versicherte, dass das Militär die Zivilbevölkerung vor Kampfeinsätzen dazu auffordern würde, die betroffenen Gebiete zu verlassen. "Dieses Vorgehen ist in der militärischen Kriegsführung sehr ungewöhnlich." Um zivile Opfer möglichst zu vermeiden, plane das israelische Militär seine Einsätze sehr genau und setze spezielle Munition ein.

Unser Krieg gilt der Hamas, nicht den Menschen in Gaza. Militärsprecherin Keren Hajioff

"Aber während die Hamas jeden unschuldigen Toten als Teil ihrer Strategie betrachtet, ist für uns jeder Tod eines Unschuldigen eine Tragödie." Israel verlor zuletzt international an Rückhalt für seinen Krieg gegen die Terrororganisation Hamas, wegen der katastrophalen Lage im Gazastreifen.

Im Video: Gaza - Untragbares Leiden der Zivilbevölkerung

Anzeige

Anzeige

Israels Militär: Hamas feuert Raketen aus humanitärer Zone ab

+++ 01:00 Uhr: Nach Angaben der israelischen Streitkräfte feuert die islamistische Hamas weiterhin Raketen aus der von Angriffen ausgenommenen "humanitären Zone" im Gazastreifen ab. Das Militär teilte am Mittwoch mit, dass seit der Einrichtung der Schutzzone für Zivilist:innen am 18. Oktober aus dem Gebiet rund um die Ortschaft Al-Mawasi an der Mittelmeerküste 116 Raketen auf Israel abgeschossen worden seien.

38 Geschosse seien innerhalb des Gazastreifens eingeschlagen. "Die Hamas nutzt die humanitäre Zone weiterhin, um terroristische Aktivitäten auszuüben und bringt damit das Leben von Zivilisten im Gazastreifen und in Israel in Gefahr", hieß es in der Mitteilung der Streitkräfte.