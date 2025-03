Das Verteidigungsministerium der USA hat einem Medienbericht zufolge die Website des ranghöchsten afroamerikanischen Militärs löschen lassen, der bisher mit der Medal of Honor geehrt wurde. Stattdessen enthält die URL mit der Fehlermeldung nun den Zusatz "dei".

Sie ist die höchste militärische Auszeichnung der USA, die Medal of Honor. Die Medaille wird besonders verdienten Mitgliedern der amerikanischen Streitkräfte vom US-Präsidenten im Namen des Kongresses verliehen und deren Vita anschließend auf der Website des Pentagons präsentiert. Wie der "Guardian" (16. März) meldet, entzog das US-Verteidigungsministerium einem Generalmajor nun posthum diese Würdigung.

Es handelt sich dem Bericht zufolge um Charles C. Rogers, der für seinen Einsatz im Vietnamkrieg ausgezeichnet worden war. Rogers wurde 1970 vom damaligen Präsidenten Richard Nixon mit der Medal of Honor ausgezeichnet, nachdem er im Vietnamkrieg gedient hatte. Dort wurde er dreimal verwundet, als er die Verteidigung eines Stützpunkts leitete.

Seite von Charles C. Rogers gelöscht

Der Militär-Ruhmeshalle von West Virginia zufolge war Rogers der höchstrangige Afroamerikaner, der bisher diese Medaille erhielt. Nach seinem Tod 1990 wurden Rogers' sterbliche Überreste auf dem Arlington Nationalfriedhof in Washington D.C. beigesetzt. 1999 wurde eine Brücke in Rogers' Geburtsort Fayette County in "Charles C. Rogers Bridge" umbenannt.

Die Website zu Ehren des schwarzen US-Helden sei seit Samstag (15. März, Ortszeit) nicht mehr aktiv, heißt es in dem Bericht. Es erscheint demnach die Fehlermeldung: "404 – Seite nicht gefunden. Die gesuchte Seite wurde möglicherweise verschoben, umbenannt oder ist vorübergehend nicht verfügbar."

URL um Zusatz "DEI" verlängert

Stattdessen sei die ursprüngliche Website-Adresse um den Zusatz "DEI" verlängert worden, indem das darin enthaltende Wort "medal" (Medaille) in "deimedal" geändert worden sei.

DEI steht für Diversity, Equity, Inclusion: für Vielfalt, Teilhabe und Inklusion. Die DEI-Programme der USA, die ihren Ursprung in der Bürgerrechtsbewegung haben und seit den 1960er-Jahren bestehen, sollen die Gleichberechtigung von Menschen fördern, unabhängig von Alter, ethnischer Zugehörigkeit, Religion, Geschlecht, körperlichen Einschränkungen oder sexueller Orientierung.

US-Administration bekämpft Diversity

In der Google-Vorschau des Eintrags vom 1. November 2021 zu der Ehrenmedaille für Charles C. Rogers hatte es dem Bericht zufolge noch geheißen: "Medal of Honor: Army-Generalmajor Charles Calvin Rogers diente die gesamte Zeit. Als Schwarzer setzte er sich während seiner Dienstzeit für die Gleichstellung der Geschlechter und Rassen ein."

Während Trumps Vorgänger, Joe Biden, in seiner Amtszeit Dutzende Verfügungen zur Förderung von Diversität erließ, streicht Donald Trump wie in seinem Wahlkampf angekündigt seit seinem Amtsantritt flächendeckend Programme für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion und lässt ganze Institutionen schließen, die sich der DEI-Förderung verschrieben haben.

Viele US-Amerikaner:innen befürchten, dass damit Diskriminierung in den USA wieder gesellschaftsfähig wird. So sollen im Militär künftig etwa keine Transgender-Menschen mehr dienen dürfen. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth, der im Kampf gegen ein angeblich zu "wokes" Militär voll auf Trumps Linie liegt, erklärte an seinem ersten Tag im Amt, er unterstütze es voll und ganz, DEI-Programme aus dem Pentagon zu entfernen.