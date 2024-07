Trump attackiert Clooney: "Ratte" und "Fake-Schauspieler"

Nachdem George Clooney in einem Essay für die "New York Times" gefordert hatte, dass die Demokraten einen jüngeren Kandidaten als Joe Biden ins Rennen schicken sollten, äußert sich Trump. Er kritisierte ihn dafür, sich in die Politik einzumischen und bezeichnete ihn als "Ratte".

Das Wichtigste in Kürze Der US-Schauspieler George Clooney hat sich kritisch über Joe Biden geäußert.

Ex-Präsident Donald Trump mischt sich ein und attackiert Clooney auf Truth Social aufs Schärfste.

Trotz seiner Kritik an Bidens Alter lobt Clooney dessen bisherige Leistungen.

Nachdem George Clooney, den Demokraten geraten hatte, einen anderen Kandidaten als Joe Biden ins Rennen zu schicken, zog der Hollywood-Star den Zorn von Donald Trump auf sich.

“Der 81-Jährige sei zu alt und habe schon bei einer Spendengala in Hollywood vor drei Wochen nicht fit gewirkt," schrieb Clooney in einem Essay für die "New York Times".

Trump: Schlechtester Präsident in der US-Geschichte

Donald Trump gefiel die Idee offensichtlich überhaupt nicht. Auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social bezeichnete er Clooney als "Ratte". "Der Fake-Schauspieler George Clooney, der es nicht mal annähernd zu einem bedeutenden Film gebracht hat, mischt sich also ein", schrieb Trump und fügte hinzu, dass Clooney keine Ahnung von Politik habe und sich nicht einmischen solle. Er habe nun Biden hintergangen, "wie eine jener Ratten, die sie beide sind". Biden bezeichnete er als den "SCHLECHTESTEN Präsident in der US-Geschichte".

Donald Trump führt laut Umfragen

Die Forschung sieht das etwas anders. Noch im Februar stuften Wissenschaftler:innen Trump als schlechtesten Präsidenten der US-Geschichte ein. Biden schnitt deutlich besser ab.

Trotz dieser Kritik lobte auch George Clooney Biden für seine bisherigen Leistungen, insbesondere für die Verhinderung einer zweiten Amtszeit Trumps im Jahr 2020.

Clooneys Abkehr von Biden hatte in den USA für Aufsehen gesorgt. Nach einem Bericht des US-Portals "Politico" soll Clooney vor der Veröffentlichung seines Meinungsartikels mit Barack Obama in Kontakt gestanden haben.

Der Republikaner Donald Trump liegt derzeit bei fast allen Umfragen zur US-Wahl deutlich vorn.