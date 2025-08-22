Anzeige
Trauer um Ex-Teamkollegin

Biathlon-Star Preuß über Dahlmeier-Tragödie: "Ihr Tod ist schwer greifbar"

  • Veröffentlicht: 22.08.2025
  • 11:24 Uhr
  • Joachim Vonderthann
Ein Portrait der ehemaligen Biathletin Laura Dahlmeier ist an einer Gedenkstätte im Kurpark Partenkirchen angebracht.
Ein Portrait der ehemaligen Biathletin Laura Dahlmeier ist an einer Gedenkstätte im Kurpark Partenkirchen angebracht.© Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der tragische Tod von Laura Dahlmeier hat die Biathlon-Welt erschüttert. Ihre langjährige Teamgefährtin Franziska Preuß kann den Verlust noch immer nicht begreifen.

Inhalt

Der plötzliche Tod von Laura Dahlmeier hat auch tiefe Spuren im deutschen Biathlon hinterlassen. Die zweimalige Olympiasiegerin und siebenmalige Weltmeisterin starb im Juli bei einer Klettertour in Pakistan am Laila Peak im Karakorum-Gebirge durch einen Steinschlag. Mit nur 25 Jahren hatte sie ihre aktive Biathlon-Karriere beendet, um neue Herausforderungen in den Bergen zu suchen.

Laura Dahlmeier
News

Unglück in Pakistan

Tod von Laura Dahlmeier: Ihr Leichnam bleibt in den Bergen

Der Leichnam von Laura Dahlmeier wird vorerst nicht geborgen - das bestätigten ein Behördensprecher in Pakistan und ihr Management. Damit wird ein Wunsch der Verunglückten respektiert.

  • 31.07.2025
  • 16:13 Uhr

Biathlon-Stars trauern um Laura Dahlmeier

Bei einem Event vor der Olympia-Saison im niederbayerischen Reisbach gedachten die Athlet:innen des Deutschen Skiverbands (DSV) ihrer ehemaligen Teamkollegin. Gesamtweltcup-Siegerin Franziska Preuß, eine langjährige Wegbegleiterin von Dahlmeier, sprach mit großer Emotion über die gemeinsame Zeit. "Wir haben intensive Jahre miteinander erlebt", sagte die 31-Jährige im Gespräch mit BR24Sport. Beide stiegen zeitgleich in den Weltcup ein und erlebten unvergessliche Erfolge, wie die Weltmeisterschaften 2015 in Kontiolahti. Dort gewannen sie gemeinsam Staffelgold, während beide auch im Einzel Medaillen holten.

Auch in den News:

Preuß: "Lauras Tod kann ich immer noch nicht greifen"

"Lauras Tod kann ich immer noch nicht greifen. Im Winter wird es uns noch bewusster, dass sie nicht mehr da ist. Ich denke ständig an sie. Ich denke viel darüber nach. Auch beim Training. Wenn ich nicht treffe, denke ich immer: 'Mei, die Laura hätte alle getroffen", schilderte Preuß ihre Trauer.

Simon Schempp, ehemaliger Weltklasse-Biathlet und Partner von Preuß, äußerte sich ähnlich emotional. Im Gespräch mit "Bild" sagte er: "Franzi und ich reden immer noch sehr viel abends über Laura. Was mich am meisten traurig macht, ist der Gedanke an all das, was sie noch hätte erleben können."

Dahlmeiers Mutter mit emotionalem Post

Am Dienstag hatte sich auch Dahlmeiers Mutter gemeldet. Sie postete ein Schmuckstück, das von vielen Follower:innen als emotionale Erinnerung an ihre Tochter aufgefasst wird. Der Instagram-Account der gelernten Goldschmiedin Susi Dahlmeier zeigt einen Kettenanhänger mit stilisierten Bergen, von denen eine Brücke mit einem Herz zu einem Stern führt, darunter steht ein geschwungenes "L". Betitelt ist das Foto als "Brücke ins Paradies".

Die 31-jährige Dahlmeier war Ende Juli beim Bergsteigen in Pakistan ums Leben gekommen. Die zweifache Biathlon-Olympiasiegerin und siebenmalige Weltmeisterin war mit ihrer Seilpartnerin am Laila Peak unterwegs, als sie auf einer Höhe von 5.700 Metern von Steinschlag getroffen wurde.

