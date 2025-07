Trump: Israel stimmt 60-tägiger Gaza-Waffenruhe zu - alle Infos hier im Video

Gibt es im Gaza-Krieg bald eine Waffenruhe? Äußerungen Trumps nährten zuletzt Hoffnungen darauf. Nun verkündet der US-Präsident, eine Seite habe zentralen Bedingungen bereits zugestimmt.

Das Wichtigste in Kürze Israel hat laut Donald Trump den Bedingungen für eine 60-tägige Waffenruhe im Gaza-Krieg zugestimmt.

Die USA wollen während der Waffenruhe mit allen Parteien an einer dauerhaften Beendigung des Krieges arbeiten.

Trump drängt die Hamas zur Annahme des Vorschlags und kündigt ein Treffen mit Netanjahu in Washington an.

Israel hat nach Angaben von US-Präsident Donald Trump notwendigen Bedingungen für den Abschluss einer auf 60 Tage begrenzten Waffenruhe im Gaza-Krieg zugestimmt. Während dieser Zeit würden die USA mit allen Parteien zusammenarbeiten, um den Krieg zu beenden, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.

Vertreter aus Katar und Ägypten, die sich sehr für den Frieden eingesetzt hätten, würden diesen letzten Vorschlag an die islamistische Hamas überbringen.

"Ich hoffe zum Wohle des Nahen Ostens, dass die Hamas diesen Deal annimmt, denn es wird nicht besser werden - ES WIRD NUR SCHLIMMER WERDEN", schrieb Trump. US-Vertreter hatten seinen Angaben zufolge am Dienstag (1. Juli, Ortszeit) ein langes und produktives Treffen mit israelischen Vertretern zum Thema Gaza.

Treffen zwischen Trump und Netanjahu geplant

Trump hatte bereits vor wenigen Tagen eine mögliche Waffenruhe im Gaza-Krieg in Aussicht gestellt. Er empfängt Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nächste Woche in Washington. Bei dem geplanten Treffen steht unter anderem der Gaza-Krieg im Fokus. Er gehe davon aus, dass es in der kommenden Woche eine Vereinbarung geben werde, bekräftigte Trump am Dienstag. Die USA ringen seit Wochen um Unterstützung für den Plan einer zunächst auf 60 Tage begrenzten Waffenruhe.

