Trump mogelt sich bei Golfturnier zum Sieg

Mit "Kraft und Ausdauer" hat Donald Trump ein Golfturnier in einem seiner Clubs gewonnen, prahlt er auf Social Media. Doch eigentlich war es eher die kreative Punktevergabe, die dem Ex-Präsidenten zum Sieg verhalf.

Verlieren ist nicht so sein Ding, kein Wunder also, dass Ex-Präsident Donald Trump alles dafür tut, als Sieger vom Platz zu gehen. So auch kürzlich bei einem Golfturnier, welches in einem seiner eigenen Golfclubs in West Palm Beach stattfand. Das "Senior Club Championship" war für zwei Tage angesetzt. Trump, der erst kürzlich wegen eines Fotos mit einem Mafiaboss für Aufsehen sorgte, konnte allerdings am ersten Tag aufgrund einer Beerdigung, der er in North Carolina beiwohnte, nicht teilnehmen, berichtet die "Palm Beach Post".

Doch für den 76-Jährigen war das kein Grund, nicht trotzdem am Turnier teilzunehmen - und er wurde kreativ. Trump teilte den Organisatoren mit, dass er zwei Tage vor Beginn des Wettkampfs eine ziemlich gute Runde Golf gespielt hatte. Er entschied, dass das dabei erspielte Ergebnis einfach für den verpassten ersten Tag des Turniers zählen sollte. Glück für Trump: Mit diesem Spielstand war er sogar noch fünf Punkte besser als seine Konkurrenten, die tatsächlich am Turnier-Samstag auf dem Platz standen.

Trump: Habe mit "Kraft und Ausdauer" gewonnen

Nicht überraschend also, dass Donald Trump die Senioren Clubmeisterschaft sogar gewann - und damit auf der von ihm mitbegründeten Social Media Plattform Truth Social prahlte. Es sei eine "große Ehre" auf einem "der besten Plätze im Land" gewonnen zu haben.

"Ich trat gegen viele gute Golfer an und schlug den Ball lang und gerade", so Trump. Dann verriet er auch noch das Geheimnis seines Erfolges. "Man braucht Kraft und Ausdauer, um zu gewinnen, und ich habe Kraft und Ausdauer - die meisten anderen haben das nicht. Man braucht auch Kraft und Ausdauer zum Regieren!" Der Republikaner hatte vor einigen Wochen angekündigt, erneut für das Amt des US-Präsidenten kandidieren zu wollen.