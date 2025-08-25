Anzeige
Justizsystem im Visier?

Trump unterzeichnet neue Dekrete - hier im kostenlosen Livestream verfolgen

  • Veröffentlicht: 25.08.2025
  • 14:06 Uhr
  • Emre Bölükbasi
US-Präsident Trump (Bild) wird im Oval Office weitere Dekrete unterzeichnen. (Archivbild)
US-Präsident Trump (Bild) wird im Oval Office weitere Dekrete unterzeichnen. (Archivbild)© REUTERS

In seiner zweiten Amtszeit greift US-Präsident Trump unter anderem mit Dekreten immer wieder hart durch. Jetzt steht die Unterzeichnung weiterer "Executive Orders" an - hier im kostenlosen Livestream verfolgen!

US-Präsident Donald Trump will wieder mit wuchtigen Unterschriften durchgreifen: Der 79-Jährige wird am Montag (25. August) neue Dekrete unterzeichnen. Das teilte das Weiße Haus mit.

Über die konkreten Inhalte der geplanten Verordnungen gibt es bislang keine offiziellen Informationen. Einem Bericht von "Axios" zufolge soll aber unter anderem das US-Justizsystem im Visier des Präsidenten stehen.

Demnach sieht ein geplantes Dekret die Abschaffung der bargeldlosen Kaution in Washington D.C. vor. Das würde bedeuten, dass Verdächtige künftig wieder Kaution bar bezahlen müssten, um vor dem Prozess freizukommen – eine Praxis, die Washington D.C. seit den 1990er-Jahren weitgehend abgeschafft hat.

Auch in den News:

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

  • Verwendete Quellen:
  • Axios: Scoop: "Trump plans order to end 'cashless bail' in D.C."
  • Weißes Haus: Mitteilung über Trumps Dekret-Termin
