Tödlicher Unfall mit Jagdwaffe

Tragödie bei Kiew: Siebenjähriger erschießt beim Spielen Nachbarsmädchen

  • Aktualisiert: 25.08.2025
  • 13:44 Uhr
  • dpa
In der Ukraine starb ein Mädchen durch einen Schuss, den ein Junge versehentlich abfeuerte.
In der Ukraine starb ein Mädchen durch einen Schuss, den ein Junge versehentlich abfeuerte.

Ein Spiel mit tödlichen Folgen: In der Ukraine hat ein siebenjähriger Junge mit dem Gewehr seines Vaters ein Mädchen erschossen. Die Polizei ermittelt nun gegen den Vater wegen fahrlässigem Umgangs mit Waffen.

In der Ukraine hat ein siebenjähriger Junge mit der Jagdwaffe seines Vaters beim Spielen die Tochter des Nachbarn erschossen. Der Junge habe bei sich im Haus mit dem Gewehr gespielt, als sich der Schuss löste, teilte die Polizei mit. Das sechs Jahre alte Mädchen starb an den Schussverletzungen. Der Vorfall ereignete sich demnach schon am Freitag (22. August) im Umland der Hauptstadt Kiew, wie ukrainische Medien am Montag (25. August) berichteten.

Der Vater des Jungen wurde festgenommen. Die Behörden haben ein Strafverfahren gegen ihn wegen Verletzung der Aufsichtspflicht und fahrlässigen Umgangs mit Schusswaffen eingeleitet.

