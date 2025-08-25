Wadephul appelliert an Union und SPD: "Müssen zum Teamspiel bereit sein"

Kanzler Merz will mit der Unionsseite im Kanzleramt über die Arbeit der Koalition im "Reformherbst" beraten. Der Außenminister hat einen Tipp aus dem Fußballbereich für ein besseres Mannschaftsspiel.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Außenminister Johann Wadephul ruft CDU und SPD zum politischen Teamspiel auf – zum Start in den "Herbst der Reformen".

Bei einem Besuch in Kroatien zeigte er sich zuversichtlich, forderte aber mehr Geschlossenheit.

Am Montagnachmittag trifft sich die Unionsspitze mit Kanzler Merz zu Beratungen im Kanzleramt.

Außenminister Johann Wadephul ruft Schwarz-Rot zum Start in die Reformarbeit nach der Sommerpause zu mehr Teamspiel auf. "Ich gehe in die Arbeit des zweiten Halbjahres unserer Koalition mit Zuversicht", sagte der CDU-Politiker bei einem Treffen mit dem kroatischen Außenminister Gordan Grlic Radman in der Hauptstadt Zagreb auf eine entsprechende Reporterfrage. Wadephul will am Montagnachmittag (25. August) an den Beratungen der Unionsseite mit Kanzler Friedrich Merz (CDU) zum "Herbst der Reformen" im Kanzleramt teilnehmen.

"Wir müssen konzentriert zusammenarbeiten. Wir müssen unsere Arbeit machen. Dafür sind wir gewählt worden. Und wir müssen zum Teamspiel bereit sein", sagte Wadephul auch vor dem Hintergrund der von Merz und der Union verlangten Sozialreformen.

Auch in den News:

Anzeige

Anzeige

Wadephul mit Fußball-Vergleich: Gegenseitig mal den Ball überlassen

Angesichts der gerade wieder gestarteten Bundesliga zog der Minister einen Vergleich zum Fußball: "Gute und erfolgreiche Mannschaften zeichnen sich dadurch aus, dass man sich gegenseitig mal den Ball überlässt und denjenigen Spieler oder diejenige Spielerin auf das Tor schießen lässt, der oder die die beste Position hat." Er fügte hinzu: "Wenn wir mit diesem Geist in die weitere Arbeit der Koalition gehen, dann sind wir gut aufgestellt und werden auch das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des demokratischen parlamentarischen Systems in Deutschland festigen."

Merz will am Nachmittag vor dem Hintergrund der Reibereien mit dem Koalitionspartner SPD im Kanzleramt unter anderem mit allen Unionsminister:innen, dem Fraktionsvorsitzenden Jens Spahn, CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann und Spitzenleuten der CSU im Kanzleramt zusammenkommen und über die Lage der Koalition beraten.