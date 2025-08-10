Anzeige
Krieg in Europa

Trump-Vize Vance bestätigt Ende der Ukraine-Finanzierungen

  • Veröffentlicht: 10.08.2025
  • 22:03 Uhr
  • dpa
US-Vizepräsident JD Vance hat in einem Interview nochmals bekräftigt, dass keine militärischen US-Hilfen mehr an die Ukraine gehen sollen.
US-Vizepräsident JD Vance hat in einem Interview nochmals bekräftigt, dass keine militärischen US-Hilfen mehr an die Ukraine gehen sollen.

US-Vize JD Vance hat die Haltung der US-Regierung zum Ukraine-Krieg noch einmal verdeutlicht. In einem Interview bekräftigte er das Ende der finanziellen Unterstützung der Ukraine.

US-Vizepräsident JD Vance hat bekräftigt, dass sich die Vereinigten Staaten finanziell aus der Unterstützung der Ukraine bei der Verteidigung gegen Russland zurückziehen wollen. US-Präsident Donald Trump und er seien der Auffassung, "dass die USA mit der Finanzierung des Ukraine-Kriegsgeschäfts durch sind", sagte Vance dem Sender Fox News in einem Interview, das schon vor ein paar Tagen aufgezeichnet wurde.

Man wolle eine friedliche Lösung finden und das Töten beenden. Die Amerikaner seien es leid, weiter ihre Steuergelder für diesen konkreten Konflikt auszugeben, so Vance. Das Interview wurde bereits vor der offiziellen Bekanntgabe des Treffens von Trump mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin aufgezeichnet, aber erst am Sonntag vollständig ausgestrahlt.

Vance wiederholte die Haltung der Trump-Regierung, wonach die Europäer selbst für den Konflikt "direkt vor ihrer Haustür" verantwortlich seien. Wenn ihnen eine Lösung am Herzen liege, sollten sie sich direkter und substanzieller an der Finanzierung beteiligen, forderte er - etwa durch den Kauf von Waffen von US-Herstellern für die Ukraine. "Aber wir werden das nicht mehr selbst finanzieren", sagte Vance.

Am Freitag wollen Trump und Putin im US-Bundesstaat Alaska über eine mögliche Friedenslösung in dem seit rund dreieinhalb Jahren dauernden russischen Angriffskrieg verhandeln. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist bislang nicht eingeladen.

