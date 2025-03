Trump zerstört "Black Lives Matter"-Schriftzug in Washington - hier im Video ansehen

Der Schriftzug "Black Lives Matter" in der Nähe des Weißen Hauses war einst eine Mahnung gegen Polizeigewalt. Die Trump-Administration lässt ihn jetzt abreißen. Ein Video zeigt, wie die Bürger darauf reagieren.

"Black Lives Matter" (Schwarze Leben zählen) - ein riesiger Schriftzug in der Nähe des Weißen Hauses in Washington D.C. setzte mit diesen Worten seit 2020 ein Zeichen gegen rassistische Polizeigewalt in den USA. Jetzt ist Schluss damit: Donald Trumps Administration lässt den Schriftzug abreißen.

Was der Hintergrund der Trump-Entscheidung ist, wie die Abrissarbeiten stattfinden und was die US-Bürger:innen davon halten, zeigt :newstime-Reporterin Lea Freist direkt vor Ort. Hier geht es zum KOSTENLOSEN Video!

