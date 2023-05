Berichte über Angriffe auf Wahlbeobachter in der Türkei

Im Zuge der Präsidentschaftswahl in der Türkei diesen Sonntag (28. Mai) hat es Medienberichten zufolge Angriffe auf Wahlbeobachter in Istanbul und im Südosten des Landes gegeben. Das berichtete unter anderem die dpa.

Ali Seker, Abgeordneter der größten Oppositionspartei CHP, sagte am Sonntag im oppositionellen Sender Halk TV, er und Wahlhelfer der Opposition seien von einer Gruppe angegriffen worden, nachdem sie Unregelmäßigkeiten beanstandet hätten.

Der Vorfall ereignete sich in der südosttürkischen Provinz Sanliurfa.

Dies war nicht der einzige Fall, bei dem oppositionelle Wahlbeobachter im Vorfeld der Wahl attackiert wurden.

Der CHP-Fraktionsvorsitzende Özgur Özel hatte zuvor bereits auf Twitter verkündet, dass Wahlbeobachter geschlagen und ihre Telefone kaputt gemacht wurden. Er kritisierte zudem, dass nicht genügend Sicherheitskräfte vor Ort seien und forderte die Behörden auf, für die Sicherheit der Wahl zu sorgen

Weitere Vorfälle wurden in Istanbul gemeldet. Halk TV berichtete, dass in den Bezirken Gaziosmanpasa und Ümraniye Wahlhelfer angegriffen worden seien, Das Online-Medium senika.org schrieb, dass an einer Schule im Bezirk Bagcilar Anwälte nicht in die Wahllokale gelassen wurden. Dabei sei es zu Auseinandersetzungen gekommen. Die Angaben konnten jedoch nicht unabhängig voneinander geprüft werden.

Stichwahl diesen Sonntag

Die Präsidentschaftswahl in der Türkei geht am 28. Mai in die zweite Runde. Bei der ersten Wahl vor zwei Wochen konnte Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan die absolute Mehrheit nicht erreichen.

In der Stichwahl tritt er nun erneut gegen Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu an. Rund 61 Millionen Menschen sind in der Türkei zur Wahl aufgerufen.

In der letzten Runde war die Wahlbeteiligung sehr hoch. Wahlberechtigte Menschen in Deutschland haben bereits ihre Stimme abgegeben.