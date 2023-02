Der unerbittliche russische Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine hat deutliche Auswirkungen auch auf Deutschland. Insgesamt sind im Jahr 2022 rund 1.1 Millionen Ukrainer:innen erfasst worden, die nach Deutschland zugezogen sind.

Das Statistische Bundesamt (Destatis) teilt in einer Pressemitteilung vom 16. Februar mit, dass in Verbindung mit dem Ukraine-Krieg etwa 1,1 Millionen ukrainische Staatsangehörige nach Deutschland zugewandert sind. Im gleichen Zeitraum wurden 139.000 Fortzüge aus Deutschland in die Ukraine registriert - somit ist eine Nettozuwanderung von 962.000 Menschen zu verzeichnen.

Anzahl der Ukrainer:innen hat sich versiebenfacht

Laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) ist der Großteil der Ukrainer:innen in den ersten drei Monaten nach den Überfall auf ihr Land nach Deutschland gekommen. Wie üblich ist nach einem solchen Zuzug nach einer gewissen Zeit auch wieder eine Gegenbewegung zu verzeichnen. Insgesamt sprechen wir aber von einer Nettozuwanderung von 962.000 Menschen aus der Ukraine. Somit hat sich die Gesamtanzahl der in Deutschland lebenden Ukrainer:innen binnen kürzester Zeit mehr als versiebenfacht. Außerdem ist "die Nettozuwanderung aus der Ukraine nach Deutschland im vergangenen Jahr größer als die aus Syrien, Afghanistan und dem Irak in den Jahren 2014 bis 2016 zusammen", wie "Destatis" bekannt gibt.

Viele Frauen und Minderjährige

Ukrainische Männer sind mit Ausreisebeschränkungen belegt - ein kriegsbedingter Umstand. Somit verwundert es nicht, dass der Anteil an Frauen und Mädchen (63 %) als auch an Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren (35 %) verhältnismäßig hoch ausgefallen ist. Bei den 18- bis unter 60-Jährigen Zugewanderten lag der Frauenanteil bei 71 %. Bei Frauen ab 60 Jahren waren es anteilsmäßig 70 %. Das heißt: In den Altersgruppen ab 18 Jahren sind mehr als doppelt so viele ukrainische Frauen wie Männer nach Deutschland eingewandert.

Im Oktober 2022 lebten die meisten Ukrainer:innen in Nordrhein-Westfalen (210.000), Bayern (152.000), Baden-Württemberg (135.000) und Niedersachsen (105.000).