Überraschung bei Galeria Karstadt Kaufhof: Fünf Filialen vor Schließung gerettet

Nach der bitteren Nachricht vom Montag, dass Galeria Karstadt Kaufhof 52 Filialen schließen wird, gibt es nun immerhin für einige davon Entwarnung. Fünf Standorte können doch noch erhalten bleiben.

Erst am Montag (13. März) hatte Galeria Karstadt Kaufhof verkündet, 52 seiner 129 Warenhäuser zu schließen, Tausende Arbeitsplätze sollen im Zuge des laufenden Insolvenzverfahrens verloren gehen. Nun gibt es für einzelne Standorte offenbar doch noch Hoffnung: Fünf Warenhäuser sollen weiter geöffnet bleiben.

Dank Zugeständnisse der Vermieter bleiben die Filialen in Bayreuth, Erlangen, Leipzig, Oldenburg und Rostock erhalten, erklärte der Unternehmenssprecher am Donnerstag (16. März) der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Damit verringert sich die Zahl der von einer Schließung betroffenen Filialen auf 47, 82 bleiben bestehen.

Hoffnung auf neuen Besitzer

Auch von der Geschäftsführung der Modekette Aachener hatte es zuletzt ermutigende Signale gegeben. Friedrich-Wilhelm Göbel sagte der dpa, er habe Interesse an mehreren von der Schließung bedrohten Standorten. Über die Anzahl der Häuser sagte er: "Ich glaube, es werden zehn. Es könnten auch 25 werden." Es gehe um Filialen in ganz Deutschland.

Ende Oktober hatte der Warenhauskonzern die Rettung in einem Schutzschirm-Insolvenzverfahren gesucht - bereits zum zweiten Mal. Am Montag wurde dann die Schließung zahlreicher Filialen bekanntgeben. Die verbliebenen Häuser sollen in den kommenden drei Jahren umfassend modernisiert werden, man wolle sich außerdem bei seinem Angebot besonders auf die Bereiche Bekleidung, Schönheitspflege und Wohn-Accessoires konzentrieren.