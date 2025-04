Ukraine-Gespräche: USA und Europäer nicht auf einer Linie

Wie kann der russische Angriffskrieg in der Ukraine enden? US-Präsident Trump hofft auf den guten Willen des Kremls. Seine Gesandten sprechen in Paris mit Vertretern Europas. Die sind gänzlich anderer Meinung.

Anzeige

Die USA und mehrere europäische Länder sprechen am Donnerstag (17. April) in Paris über mögliche Auswege aus Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Aus Washington sind US-Außenminister Marco Rubio und der Sondergesandte von Präsident Donald Trump, Steve Witkoff, angekündigt. Ihre Reise folgt auf ein Treffen Witkoffs mit Kremlchef Wladimir Putin vergangene Woche.

Nach Medienberichten soll Witkoff mit dem französischen Staatschef Emmanuel Macron sprechen, während Außenminister Rubio seinen Kollegen Jean-Noël Barrot trifft. Die Gespräche sollten "Präsident Trumps Ziel voranbringen, den russisch-ukrainischen Krieg zu beenden und das Blutvergießen zu stoppen", teilte das US-Außenministerium mit.

Anzeige

Anzeige

Auch ukrainische Unterhändler in Paris

Außerdem kamen Unterhändler der Ukraine in die französische Hauptstadt. Der Chef der Kiewer Präsidialverwaltung, Andrij Jermak, schrieb auf X, er werde von Außenminister Andrij Sybiha und Verteidigungsminister Rustem Umjerow begleitet. Geplant seien mehrere bilaterale Treffen mit Vertreter:innen der Staaten aus der sogenannten "Koalition der Willigen".

Konkret nannte Jermak Frankreich, Deutschland und Großbritannien. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es, an den Gesprächen in Paris nähmen der außen- und sicherheitspolitische Berater der Bundesregierung, Jens Plötner, und der Politische Direktor im Auswärtigen Amt, Günter Sautter, teil.

Auch in den News: Lässt Merz Taurus an Ukraine liefern - Jetzt auf Joyn ansehen!

Jermak schrieb zudem: "Es ist auch ein Treffen mit US-Vertretern geplant, die jetzt in Frankreich ankommen." Es gehe um wichtige Fragen für die Sicherheit der Ukraine und Europas.

Anzeige

Anzeige

Verschiedene diplomatische Ansätze

Damit prallen in Paris zwei sehr unterschiedliche Ansätze aufeinander, wie der seit mehr als drei Jahren andauernde Krieg beigelegt werden könnte. Trump will ein rasches Ende des Krieges und eine Wiederannäherung zwischen den USA und Russland. Trump und Witkoff haben nach Kontakten mit Putin betont, dass dieser ihrem Eindruck nach Frieden wolle.

Sie sind eher geneigt, die Ukraine unter Druck zu setzen. Sie halten ihr vor, einen Krieg zu führen, den sie nicht gewinnen könne. Der Kreml unternimmt zwar große Anstrengungen, den Dialog mit den Amerikanern auszuweiten. In der Ukraine hält er aber unverrückbar an seinen Kriegszielen fest.

Anzeige

Anzeige

Europäer wollen Ukraine stark machen

Frankreich verfolgt dagegen wie Großbritannien und andere europäische Länder den Ansatz, die Ukraine vor Verhandlungen möglichst stark zu machen und sie militärisch zu unterstützen. Paris und London sind auch die Wortführer bei Überlegungen, die Sicherheit der Ukraine künftig durch Soldaten aus europäischen Ländern zu unterstützen.

Dabei könnte es am ehesten um eine Ausbildungs- und Ausrüstungsmission für die ukrainische Armee fernab der Front gehen. Moskau lehnt das mögliche Einrücken europäischer Truppen - zumal aus NATO-Staaten - in die Ukraine ab. Allerdings trauen sich die Europäer bislang nicht recht ohne eine Absicherung ihrer Mission durch die USA.

Tote bei Drohnenangriff auf Industriestadt Dnipro

In der Nacht wurde die südukrainische Industriestadt Dnipro zum Ziel eines großen russischen Drohnenangriffs. Dabei seien drei Menschen, darunter ein Mädchen, getötet worden, teilte Gebietsgouverneur Serhij Lyssak auf Telegram mit. Außerdem gebe es mindestens 30 Verletzte, darunter fünf Minderjährige. Brände seien an mehreren Stellen ausgebrochen, Wohnhäuser seien beschädigt worden.

Über der Stadt, die vor dem Krieg knapp eine Million Einwohner:innen hatte, waren in kurzer Zeit zahlreiche Explosionen zu hören, wie der Rundfunksender Suspilne berichtete. Dnipro ist ein Zentrum der ukrainischen Rüstungsindustrie.

Die ukrainische Luftwaffe ortete russische Kampfdrohnen auch über der nahen Stadt Krywyj Rih und über der Großstadt Charkiw im Osten des Landes. Aus Sumy wurden in der Nacht mehrere Explosionen nach Drohnenangriffen gemeldet.

Anzeige

Ukraine produziert über 40 Prozent Waffen selbst

Die Ukraine kämpft nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj bei der Abwehr des russischen Angriffskrieges aktuell zu mehr als 40 Prozent mit Waffen aus eigener Produktion. "Unsere Verteidigungsindustrie stellt bereits mehr als tausend Waffentypen her: von Artilleriegranaten über Raketen und Langstreckenwaffen bis hin zu unseren Drohnen", sagte Selenskyj vor Vertretern der Rüstungsbranche in Kiew.

"Mehr als 40 Prozent aller Waffen, die an der Front zur Verteidigung unseres Landes eingesetzt werden, werden in der Ukraine produziert", sagte er nach Angaben des Präsidialamtes. Zugleich wachse die Zahl der Kooperationen ausländischer Partner mit der ukrainischen Rüstungsindustrie, die seinen Angaben zufolge rund 300.000 Menschen beschäftigt.

Selenskyjs Angaben belegen zugleich, dass sein Land bei der Abwehr der russischen Invasion weiter in hohem Maße auf Rüstungslieferungen aus dem Ausland angewiesen ist. Dies betrifft unter anderem Panzer und Panzerfahrzeuge sowie die Flugabwehr.