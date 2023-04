Ukraine-Krieg: Lawrow dankt Brasilien - Scharfe Kritik aus den USA

Brasilien hat den USA kriegsfördernde Handlungen im Ukraine-Krieg attestiert. Die Vereinigten Staaten reagieren verärgert, Russland kommt die Rückendeckung gelegen.

Das Wichtigste in Kürze Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat den USA eine kriegsfördernde Haltung im Ukraine-Krieg unterstellt.

Die Vereinigten Staaten reagieren empört auf die Aussagen und werten diese als Propaganda.

Russland hingegen zeigt sich dankbar für die brasilianische Unterstützung.

Die Äußerungen von Brasiliens Präsidenten über den Ukraine-Krieg hört Russland gerne. Die USA sehen darin jedoch prorussische Propaganda und üben scharfe Kritik an den Aussagen von Luiz Inácio Lula da Silva.

USA: "Propaganda nachgeplappert"

"Brasilien hat die russische und chinesische Propaganda nachgeplappert, ohne die Tatsachen zu betrachten", so der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am Montag (17. April) in Washington.

Lula hatte den USA bei seinem China-Besuch vor einigen Tagen eine kriegsbejahende Haltung unterstellt. "Die USA müssen aufhören, den Krieg zu fördern und anfangen, über Frieden zu reden. Die EU muss anfangen, über den Frieden zu reden."

Laut Kirby sei es zutiefst problematisch, wenn Brasilien behaupte, dass die USA und Europa nicht am Frieden interessiert oder für den Krieg mitverantwortlich seien.

Brasilien kritisiert Russland-Sanktionen

Auch der brasilianische Außenminister Mauricio Vieira bekräftigte das Interesse des größten Landes Lateinamerikas an einer friedlichen Lösung und kritisierte Sanktionen gegen Russland. "Solche Maßnahmen haben negative Auswirkungen vor allem auf die Wirtschaft in Entwicklungsländern."

Russland hingegen zeigte sich dankbar für die brasilianische Unterstützung. Das Land sei "natürlich daran interessiert, dass der Ukraine-Konflikt so schnell wie möglich endet", so Außenminister Sergej Lawrow, der am Montag in der brasilianischen Hauptstadt Brasília zu Besuch war, laut der russischen Staatsagentur Tass Lawrow.

Seit mehr als einem Jahr führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Brasilien wirtschaftlich abhängig von Russland

Im Januar hatte Brasiliens Staatschef Lula eine internationale Vermittlung mit Beteiligung seines Landes und Chinas vorgeschlagen. Einen ebenfalls vom südamerikanischen Land unterbrachten Vorschlag zum Verzicht auf die von Russland annektierte Halbinsel Krim wies die Ukraine strikt zurück.

Brasilien hängt laut der dpa als einer der weltweit führenden Agrarproduzenten von Düngemitteln aus Russland ab.