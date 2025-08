Ukraine-Krieg: Russland meldet Einnahme von Tschassiw Jar

Die russische Armee rückt in der Ostukraine nur langsam vor. Nun hat nach über einem Jahr das Verteidigungsministerium in Moskau den Kampf um die Kleinstadt Tschassiw Jar für beendet erklärt.

Die russische Armee hat nach mehr als einem Jahr schwerer Kämpfe eigenen Angaben zufolge die Kleinstadt Tschassiw Jar im ostukrainischen Gebiet Donezk erobert. Eine entsprechende Mitteilung veröffentlichte das Verteidigungsministerium in Moskau auf Telegram. Zeitgleich verbreiteten Moskauer Militärblogger Videos, in denen Soldat:innen russische Flaggen im Westteil der Stadt hissten.

Eine ukrainische Bestätigung für die vollständige Eroberung gibt es bislang nicht. Beim Generalstab in Kiew tauchte die Kleinstadt in Berichten zuletzt vor knapp zwei Wochen auf. Ukrainische Militärbeobachter:innen kennzeichnen in ihren Karten größere westliche Teile der Stadt als weiter unter ukrainischer Kontrolle stehend.

Im April vorigen Jahres haben die Kämpfe um die Stadt begonnen, in der vor dem Krieg etwas mehr als 12.000 Menschen lebten. Eine Eroberung würde den russischen Truppen den Weg in Richtung der nur wenige Kilometer entfernten Industriestadt Kostjantyniwka frei machen. Die Ukraine wehrt sich seit mehr als drei Jahren gegen die russische Invasion.

