NRW

Unfall auf Cranger Kirmes in Herne: Gondelabdeckung fällt auf Besucher

  • Aktualisiert: 11.08.2025
  • 11:40 Uhr
  • dpa
Nach dem Unfall am Fahrgeschäft "Predator" wurde der Betrieb auf der Cranger Kirmes gestoppt.
Nach dem Unfall am Fahrgeschäft "Predator" wurde der Betrieb auf der Cranger Kirmes gestoppt.© Fabian Strauch/dpa

Schreckmoment auf der Cranger Kirmes: Eine Gondelabdeckung des Fahrgeschäfts "Predator" löste sich und traf einen Besucher. Er kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Auf der Cranger Kirmes in Herne ist am Sonntagabend (10. August) ein Besucher von einer abgestürzten Gondelabdeckung getroffen und leicht verletzt worden. Er kam ins Krankenhaus, sagte ein Sprecher des Volksfestes.

Die rückseitige Abdeckung einer Gondel des Fahrgeschäfts "Predator" habe sich gelöst und den Mann in der Nähe leicht an der Schläfe verletzt. Eine Augenzeugin des Unfalls habe vor Schreck begonnen, zu hyperventilieren. Beide seien schnell vor Ort vom Rettungsdienst behandelt worden.

Das Fahrgeschäft selbst wurde abgesperrt, es musste seinen Betrieb einstellen. Bevor es wieder an den Start geht, werde es vom TÜV begutachtet, sagte der Kirmessprecher.

Die Cranger Kirmes ist das größte Volksfest in NRW, im Schnitt kommen jährlich rund vier Millionen Besucher:innen. Bei der Eröffnung in diesem Jahr war auch Vizekanzler Lars Klingbeil beim traditionellen Fassanstich dabei.

