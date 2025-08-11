Anzeige
Tragisches Unglück?

Nach tagelanger Suche an der Donau: Vermisster 18-Jähriger tot aufgefunden

  • Aktualisiert: 11.08.2025
  • 13:59 Uhr
  • dpa
Die Polizei ging zuletzt davon aus, dass der 18-Jährige in Donauwörth ins Wasser geraten war. (Symbolbild)
Die Polizei ging zuletzt davon aus, dass der 18-Jährige in Donauwörth ins Wasser geraten war. (Symbolbild)© Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Mehrere Tage wird ein junger Mann vermisst. An einem Zufluss von Wörnitz und Donau finden die Ermittler persönliche Gegenstände des 18-Jährigen. Jetzt herrscht traurige Gewissheit.

Nach tagelanger Suche nach einem 18-Jährigen an der Donau in Schwaben ist der junge Mann tot aufgefunden worden. Ein Mitarbeiter eines Wasserwerks in Rennertshofen (Landkreis Neuburger-Schrobenhausen) habe die Leiche am Sonntag (10. August) "im Bereich der Donau" gefunden, teilte eine Polizeisprecherin mit. Zur Todesursache des 18-Jährigen werde ermittelt, dazu sei auch eine Obduktion geplant.

Seit fast einer Woche verschwunden

Der 18-Jährige war seit Montag (4. August) verschwunden gewesen. Am Donnerstagabend (7. August) meldete ihn seine Mutter als vermisst. Daraufhin wurde in Donauwörth nach dem Mann gesucht, unter anderem mit einem Hubschrauber der Wasserrettung. Die Beamten gingen davon aus, dass der Mann in den Fluss geriet und verunglückte.

Bei der Suche wurden am Zusammenfluss von Wörnitz und Donau mehrere Gegenstände von ihm gefunden. Ein Polizeihund habe an einer Parkbank schwarze Turnschuhe, zwei Joints und seinen Schlüsselbund entdeckt. Taucher suchten daraufhin im Gewässer nach dem Vermissten - vergeblich.

