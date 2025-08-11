Anzeige
FDP-Politikerin

Strack-Zimmermann über Trump-Putin-Treffen: US-Präsident "weiß nicht, was er will"

  • Aktualisiert: 11.08.2025
  • 14:47 Uhr
  • Christopher Schmitt
Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat sich zum Treffen zwischen Trump und Putin geäußert.
Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat sich zum Treffen zwischen Trump und Putin geäußert.© IMAGO/Revierfoto

Die Ukraine und Europa bleiben beim Treffen zwischen Trump und Putin außen vor. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Europäischen Parlaments, hält Frieden ohne Beteiligung Selenskyjs für unrealistisch.

Anzeige

Mit Skepsis blickt Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) dem Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin zum Ukraine-Krieg entgegen. Am Freitag (15. August) in Alaska sind weder der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj noch Vertreter:innen der EU eingeladen.

Experte zum Treffen der Präsidenten: Trickst Putin Trump aus?

Experte: Trickst Putin Trump aus? - Jetzt auf Joyn ansehen

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Europäischen Parlaments erklärte gegenüber dem Fernsehsender Phoenix, die EU müsse anerkennen, dass "Europa keine militärische Stärke besitzt und insofern weder von Russland noch von Trump ernst genommen wird". Allerdings verspreche sie sich kein Ende des Krieges, ohne dass Kiew mit am Verhandlungstisch sitzt. "Ohne den Präsidenten der Ukraine ist das sowieso nicht möglich", so die FDP-Politikerin über das Fehlen Selenskyjs.

Auch in den News:

Auf die Aussage des NATO-Chefs Mark Rutte im Vorfeld des Trump-Putin-Treffens, wonach Gespräche über territoriale Fragen im Rahmen von Friedensverhandlungen wohl unvermeidbar seien, habe sie überrascht reagiert. Allerdings komme es laut Strack-Zimmermann bei Verhandlungen immer zu einem "Geben und Nehmen". Europa müsse jedoch mehr Stärke demonstrieren, um seinerseits die ukrainische Position zu stärken, anstatt dem Kreml-Chef Zugeständnisse zu machen.

Laut der Abgeordneten des EU-Parlaments wisse man aktuell nur zwei Dinge: "Putin will die Ukraine vereinnahmen und wir wissen, dass Trump nicht wirklich weiß, was er will – er will Frieden, das ist eine gute Nachricht, aber der Weg dorthin wird so nie und nimmer bestritten werden", unterstrich Strack-Zimmermann gegenüber Phoenix.

Anzeige
Anzeige
Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Mehr News
urn:newsml:dpa.com:20090101:250811-935-762679
News

Vorsicht "Quishing": So schützen Sie sich vor dem QR-Code-Betrug

  • 11.08.2025
  • 15:47 Uhr
Der Sondergesandte von US-Präsident Donald Trump, Steve Witkoff, sorgt oftmals für diplomatisches Kopfschütteln - seinen Chef stört das aber nicht.
News

Trumps Sondergesandter patzt regelmäßig: Warum das seinem Chef egal ist

  • 11.08.2025
  • 15:10 Uhr
Rettungsring
News

Nach tagelanger Suche an der Donau: Vermisster 18-Jähriger tot aufgefunden

  • 11.08.2025
  • 13:59 Uhr
Polizeifahrzeug - Symbolbild
News

37-Jähriger in Waldachtal tötet Frau und rast anschließend mit Kindern in Gegenverkehr

  • 11.08.2025
  • 13:16 Uhr
Der Gipfel von US-Präsident Trump und Kreml-Machthaber Putin im US-Bundesstaat Alaska ist für Russland historisch und gepolitisch brisant.
News

Putin-Trump-Gipfel in Alaska: Warum der Ort für Russland brisant ist

  • 11.08.2025
  • 13:06 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250811-935-762223
News

Bürgergeld für ukrainische Flüchtlinge: Welche Leistungen bieten andere europäische Staaten?

  • 11.08.2025
  • 12:42 Uhr
Krankenwagen in Russland
News

Russland meldet Todesopfer nach ukrainischem Drohnenangriff

  • 11.08.2025
  • 12:29 Uhr
Donald Trump, Barack Obama und George W. Bush
News

Trump lässt Porträts von Obama und Bush "verstecken"

  • 11.08.2025
  • 12:13 Uhr
Obdachlose in Washington
News

Trump will Obdachlose aus Washington verbannen - und stellt live seine Pläne vor

  • 11.08.2025
  • 12:12 Uhr
Cranger Kirmes in Herne offiziell eröffnet
News

Unfall auf Cranger Kirmes in Herne: Gondelabdeckung fällt auf Besucher

  • 11.08.2025
  • 11:40 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 11. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 11. August 2025 | 08:25

  • 05:08 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 10. August 2025 | 18:00

  • 14:55 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. August 2025 | 17:45
Episode

:newstime vom 10. August 2025 | 17:45

  • 14:05 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. August 2025 | 16:00
Episode

:newstime vom 10. August 2025 | 16:00

  • 10:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. August 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 9. August 2025 | 19:55

  • 13:05 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. August 2025 | 18:10
Episode

:newstime vom 9. August 2025 | 18:10

  • 11:12 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. August 2025 | 16:30
Episode

:newstime vom 9. August 2025 | 16:30

  • 11:10 Min
  • Ab 12
:newstime vom 8. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 8. August 2025 | 19:45

  • 25:31 Min
  • Ab 12
:newstime vom 8. August 2025 | 18:30
Episode

:newstime vom 8. August 2025 | 18:30

  • 12:23 Min
  • Ab 12
:newstime vom 8. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 8. August 2025 | 15:45

  • 10:56 Min
  • Ab 12