Unfall zwischen Tanklaster und Straßenbahn bei Ubstadt nördlich von Karlsruhe fordert ein Todesopfer

Eine Straßenbahn stößt im Norden Baden-Württembergs mit einem Lastwagen zusammen. Der hat brennbare Fracht geladen.

Ein Tanklaster ist in Ubstadt-Weiher nördlich von Karlsruhe mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Beide Fahrzeuge standen nach Angaben der Polizei lange in Brand. Eine massive Rauchwolke stieg in die Luft. Sowohl der Fahrer des Lastwagens als auch die Stadtfahrerin wurden schwer verletzt. Inzwischen teilte die Feuer mit, dass es ein Todesopfer gebe, ohne weitere Details zu nennen. Drei Fahrgäste sollen nach Angaben der Feuerwehr leicht verletzt worden sein.

Nach ersten Erkenntnissen waren die Fahrzeuge am frühen Nachmittag gegen 14:15 Uhr auf der Landesstraße 552 kurz vor der Ortseinfahrt Zeutern zusammengestoßen. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar. Auch zum Schadensbild sagte die Polizei zunächst nichts Genaues.

Was genau der Tanklaster geladen hatte, vermochte sie noch nicht zu sagen. Erst einmal gehe es darum, die Lage in den Griff zu kriegen und das Feuer zu löschen, sagte sie. Auch der Unfallhergang müsse erst noch ermittelt werden.

Die beiden Fahrzeuge waren am frühen Nachmittag zusammengestoßen und in Brand geraten. Die Polizei hatte zunächst von einer Straßenbahn berichtet. Die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft bezeichnet die Fahrzeuge als Stadtbahnen. Es sei mutmaßlich entweder die Stadtbahn S31 oder S32, sagte ein AVG-Sprecher. Diese Stadtbahnen sind auch im Umland außerhalb von Städten unterwegs.

Weitere Details, etwa ob es sich bei der Unfallstelle um einen Bahnübergang handeln könnte, nannte der AVG-Sprecher nicht. Dafür sei es noch zu früh, sagte er.