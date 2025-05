Union und SPD unterzeichnen Koalitionsvertrag

Nach wochenlangen Gesprächen ist es nun so weit: Die Unionsparteien und die SPD unterzeichnen ihren Koalitionsvertrag. Verfolgen Sie diesen historischen Moment hier im Livestream!

Zehn Wochen nach der Bundestagswahl wird am Montag (5. Mai) die fünfte schwarz-rote Koalition in der Geschichte der Bundesrepublik besiegelt. Die Vorsitzenden von CDU, CSU und SPD unterzeichnen in Berlin ihren 144 Seiten starken Koalitionsvertrag mit dem Titel "Verantwortung für Deutschland".

Am Montagvormittag hatte die SPD als letzte der drei Koalitionsparteien ihre Minister:innen in der künftigen Bundesregierung bekanntgegeben. CDU und CSU hatten ihre Kandidat:innen für die jeweiligen Ministerposten vor den Sozialdemokraten publik gemacht. Am Dienstag (6. Mai) soll Friedrich Merz schließlich zum nächsten Bundeskanzler gewählt werden.

