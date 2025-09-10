Musks Gehirn-Chip schon bei zwölf Menschen implantiert

Schon zwölf Menschen können mit ihren Gedanken Maschinen steuern - dank des Gehirn-Chips von Neuralink.

Das Wichtigste in Kürze Schon bei zwölf Menschen wurde der Gehirn-Chip von Neuralink eingesetzt.

Das Unternehmen von Elon Musk spricht von über 15.000 Stunden Einsatzdauer der Geräte.

Im September wurden auch zwei Menschen in Kanada operiert.

Die Forschung schreitet rasant voran: Das Unternehmen Neuralink von Elon Musk hat seinen Gehirn-Chip inzwischen schon bei weltweit zwölf Menschen eingesetzt.

Das teilte Neuralink auf der Online-Plattform X mit. Insgesamt seien die Geräte bei den Patient:innen seit zusammengerechnet 2000 Tagen im Einsatz und dabei über 15.000 Stunden genutzt worden.

Das Barrow Neurological Institute, der Partner von Neuralink, hatte im Juni noch von sieben Menschen gesprochen, die dank der Implantate mit ihren Gedanken Computer und andere Geräte steuern. Im September wurden auch zwei Menschen in Kanada operiert.

Neuralink hatte 2024 mit Tests am Menschen begonnen. Alle haben schwere Erkrankungen. Sie sind beispielsweise vom Hals abwärts gelähmt oder leiden an der unheilbaren Nervenkrankheit ALS (Amyotrophe Lateralsklerose).

Wenn Menschen zu Bewegungen ansetzen, wird ein bestimmter Bereich im Gehirn aktiv. Die Elektroden des Implantats fangen diese Signale auf. So reicht es, sich eine Bewegung vorzustellen, um einen Cursor am Computer zu steuern. Laut Musk, sollen die gelähmten Menschen in der Zukunft mit ihren Gedanken auch Optimus, den humanoiden Roboter, den Tesla entwickelt, steuern können.

Schon 2024 hatte die US-Arzneimittelbehörde FDA auch die Entwicklung des "Blindsight"-Geräts von Neuralink beschleunigt, in dem es das Implantat als "Breakthrough Device" gekennzeichnet hat. Musk versprach, dass langfristig auch Menschen, die von Geburt an blind seien, dank des Gehirn-Chips erstmals sehen würden, sofern der visuelle Cortex im Gehirn intakt sei.