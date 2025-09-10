Anzeige
Russische Drohnen abgeschossen

Artikel 4 des NATO-Vertrags: Was der Schritt Polens bedeutet

  • Aktualisiert: 10.09.2025
  • 14:37 Uhr
  • Christopher Schmitt
Rettungskräfte und Polizei sind am Ort eines Drohnenangriffs im polnischen Wyryki im Einsatz.
Rettungskräfte und Polizei sind am Ort eines Drohnenangriffs im polnischen Wyryki im Einsatz.© Wojtek Jargilo/PAP/dpa

Regierungschef Donald Tusk hat in Warschau angekündigt, dass sich Polen nach dem Abschuss russischer Drohnen im eigenen Luftraum auf Artikel 4 des NATO-Vertrags beruft. Was genau ist dort festgehalten?

Anzeige

Inhalt

  • Was steht in Artikel 4?
  • Beispiele für die Anwendung von Artikel 4
  • Unterschiede zum Artikel 5 - dem Bündnisfall

Nach dem Eindringen von mehreren Drohnen in den polnischen Luftraum hat sich die Regierung in Warschau auf Artikel 4 des NATO-Vertrags berufen. Das sagte Regierungschef Donald Tusk im Parlament in Warschau. "Wir erwarten deutlich mehr Unterstützung bei der Verteidigung des polnischen Luftraums", betonte Tusk. Diese Provokation überschreite die bisherigen Grenzen.

Doch was genau ist in Artikel 4 des NATO-Vertrags überhaupt festgehalten?

Anzeige
Anzeige
Polen schießt russische Drohnen ab

Polen schießt russische Drohnen ab - Hier kostenlos auf Joyn streamen

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Was steht in Artikel 4?

Artikel 4 besagt: "Die Parteien werden einander konsultieren, wenn nach Auffassung einer von ihnen die Unversehrtheit des Gebiets, die politische Unabhängigkeit oder die Sicherheit einer der Parteien bedroht ist."

Zusammenfassend: Artikel 4 sieht Beratungen der NATO-Staaten vor, wenn einer von ihnen eine Bedrohung der genannten Punkte registriert. Das Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum wertet Polen demnach offenbar als Bedrohung der territorialen Unversehrtheit.

Aus den Konsultationen leiten sich jedoch nicht zwingend konkrete Konsequenzen ab. Theoretisch könnte aber etwa in Folge der Beratungen die Luftraumüberwachung über die NATO verstärkt werden.

Auch in den News:

Anzeige
Anzeige

Beispiele für die Anwendung von Artikel 4

Der Artikel wurde NATO-Angaben zufolge seit der Gründung des Bündnisses 1949 insgesamt siebenmal in Anspruch genommen. Zuletzt war das am 24. Februar 2022 der Fall. Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, die Slowakei und die Tschechische Republik hatten dies nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine beantragt.

Bereits 2014 berief sich Polen auf Artikel 4 - aufgrund der damals schon angespannten Lage im Nachbarland Ukraine und der Besetzung der Krim -, auch die Türkei nahm ihn mehrfach in Anspruch.

Überblick über die bisherigen Anwendungsfälle des Artikel 4:

  • Am 24. Februar 2022 nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine (beantragt von Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, der Slowakei und der Tschechischen Republik)
  • Im Jahr 2015 nach terroristischen Angriffen an der türkisch-syrischen Grenze (beantragt von der Türkei)
  • Im Jahr 2014 wegen der angespannten Lage in der Ukraine nach dem russischen Militäreinsatz auf der Krim (beantragt von Polen)
  • Im Jahr 2012 zweimal nach Vorfällen im Zusammenhang mit dem Konflikt in Syrien (beantragt von der Türkei)
  • Im Jahr 2003 wegen der Auseinandersetzungen im Irak (beantragt von der Türkei)

Unterschiede zum Artikel 5 - dem Bündnisfall

Im Gegensatz zu Artikel 4 regelt Artikel 5 die Beistandsverpflichtung der Allianz und besagt, dass ein bewaffneter Angriff gegen einen oder mehrere Alliierte als ein Angriff gegen alle angesehen wird. Artikel 5 wurde bisher nur einmal in der Geschichte der NATO aktiviert, nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in den USA.

Dass Polen nach dem Vorfall um militärische Unterstützung der Allianz nach Artikel 5 bittet, gilt als sehr unwahrscheinlich - auch weil dies ein erhebliches Eskalationsrisiko bergen würden.

Dieser Beitrag wurde mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.

Anzeige
Anzeige
Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

  • Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 10. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 10. September 2025 | 08:25

  • 04:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 9. September 2025 | 19:45

  • 08:58 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 9. September 2025 | 18:00

  • 11:13 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 9. September 2025 | 15:45

  • 10:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 09. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 09. September 2025 | 08:25

  • 04:38 Min
  • Ab 12
:newstime vom 08. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 08. September 2025 | 19:45

  • 26:03 Min
  • Ab 12
:newstime vom 08. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 08. September 2025 | 18:00

  • 11:15 Min
  • Ab 12
:newstime vom 08. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 08. September 2025 | 15:45

  • 10:51 Min
  • Ab 12
:newstime vom 08. September 2025 | 8:25
Episode

:newstime vom 08. September 2025 | 8:25

  • 04:43 Min
  • Ab 12
:newstime vom 07. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 07. September 2025 | 19:55

  • 14:06 Min
  • Ab 12
Mehr News
EU-STATEOFUNION/
News

Plötzlich wird von der Leyen emotional – Ukrainer rührt EU-Parlament

  • 10.09.2025
  • 15:01 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250910-911-017004
News

Newsticker: Wadephul verurteilt Drohnen-Vorfall in Polen - der Kreml schweigt

  • 10.09.2025
  • 14:43 Uhr
US-Präsident Trump
News

"Hitler unserer Zeit": Aktivistinnen bepöbeln Trump bei Restaurantbesuch

  • 10.09.2025
  • 14:15 Uhr
Vermisstenfall Maddie McCann
News

Verdächtiger im Fall Maddie McCann: Warum wird Christian B. jetzt aus dem Gefängnis entlassen?

  • 10.09.2025
  • 14:14 Uhr
Deutscher Fernsehpreis
News

Große Fernseh-Gala: Wer erhält den Deutschen Fernsehpreis 2025?

  • 10.09.2025
  • 13:56 Uhr
USA-TRUMP/GULF-INVESTMENT
News

Musks Gehirn-Chip schon bei zwölf Menschen implantiert

  • 10.09.2025
  • 12:57 Uhr
Wetter auf Mallorca
News

Unwetter auf Mallorca - zahlreiche Flüge ausgefallen

  • 10.09.2025
  • 11:48 Uhr
Frankreich
News

Drohende Streikwelle in Frankreich: Neuer Premier steht vor großer Aufgabe

  • 10.09.2025
  • 11:27 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250910-935-821507
News

Von der Leyen möchte Altersgrenze für Social Media einführen

  • 10.09.2025
  • 11:26 Uhr
imago images 0301434224
News

Leiche in Auto von Pop-Star D4vd gefunden

  • 10.09.2025
  • 11:12 Uhr