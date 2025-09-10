Anzeige
TV-Auszeichnung

Große Fernseh-Gala: Wer erhält den Deutschen Fernsehpreis 2025?

  • Aktualisiert: 10.09.2025
  • 13:56 Uhr
  • Michael Reimers
Der Deutsche Fernsehpreis wird am Mittwochabend (10. September) in Köln verliehen. (Archivbild)
Der Deutsche Fernsehpreis wird am Mittwochabend (10. September) in Köln verliehen. (Archivbild)© Henning Kaiser/dpa

Wer darf sich dieses Jahr über den Deutschen Fernsehpreis freuen? Klar ist bereits: Otto Waalkes wird für sein Lebenswerk geehrt. Auch ProSiebenSat.1 wurde in diversen Kategorien nominiert.

Anzeige

Inhalt

  • ProSiebenSat.1 vielfach nominiert
  • Heidi Klums Model-Show bereits ausgezeichnet
  • Drama-Serie erhält meiste Nominierungen

Bei einer großen TV-Gala werden am Mittwochabend (10. September) in Köln zahlreiche Gewinner:innen des Deutschen Fernsehpreises bekanntgegeben. Die Show, die abermals von Barbara Schöneberger moderiert wird, ist von 20:15 Uhr an im ZDF zu sehen. Sie werde "die gesamte Bandbreite des Fernsehens widerspiegeln", wie es in einer Ankündigung hieß.

Bekannt ist bereits, wer in diesem Jahr für sein Lebenswerk geehrt wird: Komiker Otto Waalkes (77) soll den Ehrenpreis bekommen. Geplant ist, dass er die Auszeichnung persönlich entgegennimmt.

Sehen Sie HIER die Verleihung des Deutschen Fernsehpreises ab 20:15 Uhr kostenlos im ZDF-Livestream auf Joyn.

Anzeige
Anzeige
Große Fernseh-Gala: Wer erhält den Deutschen Fernsehpreis 2025?

Der Deutsche Fernsehpreis live im ZDF - Hier kostenlos auf Joyn streamen

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

ProSiebenSat.1 vielfach nominiert

Auch die ProSiebenSat.1-Sendergruppe ist in zahlreichen Kategorien für diverse Formate nominiert:

• Beste Unterhaltung Show: "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)"

• Beste Comedy/Late Night: "EXPERTE FÜR ALLES"

• Beste Unterhaltung Reality: "Germany's Next Topmodel – by Heidi Klum"

• Bestes Infotainment: "ProSieben THEMA. Forrest Trump – Amerika vor der Schicksalswahl"

• Bestes Infotainment: "Kannste (nochmal) Kanzler??"

• Beste Moderation Unterhaltung: Teddy Teclebrhan – Moderation in "Wer stiehlt mir die Show?"

Anzeige
Anzeige

Heidi Klums Model-Show bereits ausgezeichnet

Zu einer interessanten Konstellation kommt es in der Kategorie "Beste Unterhaltung Reality": Dort tritt Model Heidi Klum mit ihrer ProSieben-Show "Germany's Next Topmodel" unter anderem gegen ihren eigenen Ehemann Tom Kaulitz an, der mit der Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" ins Rennen geht.

Klums Model-Format gewann am Dienstagabend (9. September) bereits in der Kategorie "Beste Ausstattung Unterhaltung": Katrin Hampus (Set-Design), Arkin Atacan (Licht) und Mathias Blank (Requisite) wurden mit einem Preis geehrt. "Wer stiehlt mir die Show?" war in dieser Kategorie ebenfalls nominiert. Denn schon einen Tag vor der Gala vergaben die Organisatoren erste Preise bei der "Nacht der Kreativen". Hier wurden bei einer kleineren Zeremonie die Auszeichnungen für Leistungen hinter der Kamera überreicht.

So wurde Pia Strietmann in der Kategorie "Beste Regie Fiktion" für die Serie "Herrhausen – Der Herr des Geldes" geehrt. Für "Bestes Buch Fiktion" bekam Bilal Bahadır für die Serie "Uncivilized" einen Preis. Über eine Auszeichnung in der Kategorie "Bestes Buch Unterhaltung" konnten sich Dietrich Krauss, Maike Kühl, Max Uthoff, Doris Müller und Cornelius Oettle freuen ("Die Anstalt – Freunde des Patriarchats").

Drama-Serie erhält meiste Nominierungen

Auf der Liste der Nominierungen hatte in diesem Jahr die Drama-Serie "KRANK Berlin" (ZDF/Apple TV+) die meisten Nennungen einheimsen können. Sie spielt in einem chronisch unterfinanzierten Krankenhaus, in dem Ärzt:innen um das Überleben von Patient:innen und gegen ihre eigene Überlastung kämpfen.

Der Deutsche Fernsehpreis wird von ARD, RTL, Sat.1, ZDF und der Deutschen Telekom getragen. Die Federführung wechselt Jahr für Jahr. 2025 liegt sie erstmals bei MagentaTV. Bei der Umsetzung arbeitet das Angebot der Telekom mit dem ZDF zusammen.

Anzeige
Anzeige
Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

  • Verwendete Quellen:
  • Nachrichtenagentur dpa
Mehr News
EU-STATEOFUNION/
News

Plötzlich wird von der Leyen emotional – Ukrainer rührt EU-Parlament

  • 10.09.2025
  • 15:01 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250910-911-017004
News

Newsticker: Wadephul verurteilt Drohnen-Vorfall in Polen - der Kreml schweigt

  • 10.09.2025
  • 14:43 Uhr
US-Präsident Trump
News

"Hitler unserer Zeit": Aktivistinnen bepöbeln Trump bei Restaurantbesuch

  • 10.09.2025
  • 14:15 Uhr
Vermisstenfall Maddie McCann
News

Verdächtiger im Fall Maddie McCann: Warum wird Christian B. jetzt aus dem Gefängnis entlassen?

  • 10.09.2025
  • 14:14 Uhr
USA-TRUMP/GULF-INVESTMENT
News

Musks Gehirn-Chip schon bei zwölf Menschen implantiert

  • 10.09.2025
  • 12:57 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250910-99-980349
News

Artikel 4 des NATO-Vertrags: Was der Schritt Polens bedeutet

  • 10.09.2025
  • 12:53 Uhr
Wetter auf Mallorca
News

Unwetter auf Mallorca - zahlreiche Flüge ausgefallen

  • 10.09.2025
  • 11:48 Uhr
Frankreich
News

Drohende Streikwelle in Frankreich: Neuer Premier steht vor großer Aufgabe

  • 10.09.2025
  • 11:27 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250910-935-821507
News

Von der Leyen möchte Altersgrenze für Social Media einführen

  • 10.09.2025
  • 11:26 Uhr
imago images 0301434224
News

Leiche in Auto von Pop-Star D4vd gefunden

  • 10.09.2025
  • 11:12 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 10. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 10. September 2025 | 08:25

  • 04:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 9. September 2025 | 19:45

  • 08:58 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 9. September 2025 | 18:00

  • 11:13 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 9. September 2025 | 15:45

  • 10:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 09. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 09. September 2025 | 08:25

  • 04:38 Min
  • Ab 12
:newstime vom 08. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 08. September 2025 | 19:45

  • 26:03 Min
  • Ab 12
:newstime vom 08. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 08. September 2025 | 18:00

  • 11:15 Min
  • Ab 12
:newstime vom 08. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 08. September 2025 | 15:45

  • 10:51 Min
  • Ab 12
:newstime vom 08. September 2025 | 8:25
Episode

:newstime vom 08. September 2025 | 8:25

  • 04:43 Min
  • Ab 12
:newstime vom 07. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 07. September 2025 | 19:55

  • 14:06 Min
  • Ab 12