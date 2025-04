US-Präsident Trump: Länder "küssen mir den Arsch" für Zoll-Deal

Seiner Ansicht nach hat US-Präsident Donald Trump mit seiner Zollpolitik alles richtig gemacht. Betroffene Länder würden verzweifelte Anrufe tätigen, um zu verhandeln.

Anzeige

Die Welt ist bestürzt, aber US-Präsident Donald Trump feiert seine Zollpolitik: Bei einem Abendessen der Republikaner in Washington sagte Trump am Dienstagabend (8. April, Ortszeit), betroffene Länder riefen verzweifelt an, um über die neuen Zölle zu verhandeln.

"Sie küssen mir den Arsch", fügte der 78-Jährige laut dem Videomitschnitt seiner Rede auf der Plattform des US-Senders C-Span hinzu. "Sie brennen darauf, einen Deal zu machen. Sie sagen, "bitte, bitte, mach einen Deal, ich mache alles für einen Deal, Sir"", sagte Trump vor Mitgliedern des National Republican Congressional Committee weiter.

HIER kostenlos auf Joyn ansehen: EU vs. USA - Zollstreit eskaliert

Anzeige

Anzeige

Länderspezifische Sonderzölle in Kraft

Die von Trump angekündigten länderspezifischen Sonderzölle sind mittlerweile in Kraft. Seit Mitternacht US-amerikanischer Zeit (6.01 Uhr MESZ) gelten für zahlreiche Länder deutlich höhere Abgaben – vor allem für jene, mit denen die USA nach Regierungsangaben ein besonders hohes Handelsdefizit haben. Für die EU und damit auch Deutschland gilt ein Satz von 20 Prozent auf Importe in die USA.