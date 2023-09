US-Wahl 2024: Trump hat laut Umfrage in Ostdeutschland die Nase vorne

Es dauert noch über ein Jahr bis zur Wahl des US-Präsidenten. Trotzdem wird in Deutschland jetzt schon darauf hingefiebert. In einer Civey-Umfrage wurden nun Deutsche zu den Gewinnchancen Trumps und Bidens befragt. Dabei ist Ost- und Westdeutschland nicht der gleichen Meinung.

41 Prozent der Gesamtdeutschen sehen Biden vorne, Trump soll bei 31 Prozent die Nase vorn haben.

Teilt man Ost und West, ergibt sich ein völlig anderes Bild. Denn in Ostdeutschland alleine liegen Trumps Gewinnchancen vor denen von Biden.

Wer hat wohl die größeren Chancen ins Weiße Haus zu ziehen: Der amtierende Präsident Joe Biden oder der umstrittene Ex-Präsident Donald Trump? Im Auftrag von "T-Online" hat das Meinungsforschungsinstitut Civey deutsche Bürger nach deren Meinung gefragt und die Ergebnisse in einer Studie vorgestellt.

In Ostdeutschland ist Trump der Favorit

Wird er es nochmal oder kommt er hinter Gitter? Diese Frage beschäftigt derzeit die ganze Welt. Eines ist allerdings sicher: Sollte Trump als Präsidentschaftskandidat aufgestellt und dann auch zum US-Präsidenten gewählt werden, könnte es weltweit ungemütlich werden. Ungeachtet dessen sollte in einer Umfrage herausgefunden werden, wer von den beiden Kandidaten - Biden oder Trump - die besseren Chancen auf einen Wahlsieg hätte. Und das zu einem Zeitpunkt, zu dem noch keiner der beiden Politiker offizieller Präsidentschaftskandidat ihrer jeweiligen Partei ist.

Osten und Westen sind nicht gleicher Meinung

Wenn man alle Stimmen in ganz Deutschland auswertet, ergibt sich ein interessantes Bild: 41 Prozent der Deutschen sehen Biden eindeutig (23 Prozent) oder zumindest eher (18 Prozent) vorne. Trump hingegen traut man nur eine Gewinnchance von 31 Prozent zu. Teilt man nun diese Ergebnisse in Ost- und Westdeutschland, zeigt sich die Uneinigkeit im Land: Im Osten hat Donald Trump mit 37 Prozent der Befragten eine größere Gewinnchance. 32 Prozent hingegen glauben an eine Wiederwahl Bidens. Im Westen sehen 43 Prozent Biden vorne und lediglich 29 Prozent Ex-Präsident Trump.

Sollte Trump tatsächlich Kandidat der Republikaner werden - die Chancen dafür stehen mehr als gut - muss er eine weitere Hürde nehmen: Auf ihn warten derzeit mehrere Verfahren auf Bundesebene. Ob er dann überhaupt zur Wahl antreten darf, ist fraglich.