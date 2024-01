US-Wahlkampf: Weitere TV-Debatte der Republikaner abgesagt

Die republikanischen Präsidentschaftsanwärter:innen werden ihre Wähler:innen ein wiederholtes mal nicht in einer TV-Debatte überzeugen können. Eine geplante Sendung am Sonntag auf CNN wurde abgesagt. Der Grund: Zu wenig qualifizierte Teilnehmer. Trump stellt sich weiterhin quer.

Das Wichtigste in Kürze Nachdem eine Debatte der Republikaner schon am Donnerstag ins Wasser fiel, hat auch CNN für diesen Sonntag die geplante Sendung abgesagt.

Beide TV-Debatten wurden aufgrund von zu wenig Zusagen potenzieller Präsidentschaftskandidat:innen gestrichen.

Ehemaliger US-Präsident Donald Trump verweigert weiterhin Debatten und liegt Umfragen zufolge klar in Führung.

Die nächste Debatte im US-Wahlkampf fällt flach. Wie die Deutsche Presse-Agentur am 17. Januar mitteilte, gab der Fernsehsender CNN am Mittwoch bekannt, dass die für Sonntagabend geplante Debatte abgesagt wurde. Grund hierfür sei ein Mangel an Teilnehmer:innen. Dies geschieht, nachdem auch schon eine für diesen Donnerstag geplante Fernsehdebatte eines anderen Senders gestrichen wurde. Auch hier, hieß es, sei die Teilnehmerzahl zu niedrig gewesen.

Nach Sieg in Iowa: Trump verweigert TV-Debatten

Der Ex-Präsident der USA Donald Trump weigert sich bereits seit einigen Monaten an TV-Debatten mit seinen Republikaner-Konkurrenten teilzunehmen. Trump gewann zuletzt die erste Vorwahl im Bundesstaat Iowa und liegt laut Umfragen mit 44,4 Prozent im Bewerberfeld der Republikaner bei den anstehenden Vorwahlen im Bundesstaat New Hampshire weit vorne.

Die Bewerber:innen aus dem Republikaner-Umfeld sind stark geschrumpft. Vor wenigen Tagen schmiss auch schon US-Republikaner Chris Christie das Handtuch um den Präsidentschaftsposten. Floridas Gouverneur, Ron DeSantis, und die frühere US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley waren die letzten beiden, die zuvor noch an Debatten teilgenommen haben. Nach der Abstimmung in Iowa hatte Haley verkündet, ohne Konkurrent Trump werde sie bei keinen weiteren TV-Debatten mehr mitmachen. Da sich Trump davon völlig unbeeindruckt zeigte und nur noch DeSantis übrig blieb, fallen die beiden Debatten nun aus.

In nur wenigen Tagen steht die Vorwahl im US-Bundesstaat News Hampshire an. De Santis könne im Zuge dessen mit einem Nachteil rechnen. Er hätte vor der Abstimmung am kommenden Dienstag eine Debatte gebraucht, um Wähler zu überzeugen. In dem Bundesstaat an der US-Ostküste liegt Trump im Feld der republikanischen Präsidentschaftsanwärter klar in Führung. Haley hat dort jedoch mit 31,4 Prozent deutlich zum Spitzenreiter aufgeschlossen, während DeSantis mit 5, 3 Prozent weit abgeschlagen im einstelligen Bereich rangiert.

Wer Kandidat der Republikaner werden möchte, muss sich zuerst in parteiinternen Abstimmungen in den einzelnen US-Bundesstaaten durchsetzen. Die Präsidentschaftswahl steht Anfang November an. Bei den Demokraten will Präsident Joe Biden für eine zweite Amtszeit antreten und hat bei den internen Vorwahlen seiner Partei als Amtsinhaber keine ernstzunehmende Konkurrenz.