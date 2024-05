USA: Ex-Konkurrentin Nikki Haley will jetzt trotzdem Trump wählen

Von der Rivalin zur Verbündeten: Nach einem erbitterten Vorwahlkampf sagt Nikki Haley ihrem Konkurrenten Donald Trump überraschend ihre Unterstützung zu.

Das Wichtigste in Kürze Bei einer Veranstaltung in Washington hat Nikki Haley ihrem einstigen parteiinternen Konkurrenten Donald Trump überraschend ihre Unterstützung ausgesprochen.

Sie halte den demokratischen Amtsinhaber Joe Biden für eine "Katastrophe", daher werde sie bei der kommenden US-Wahl für Trump stimmen.

Sie appellierte an Trump, sich an ihre ehemaligen Unterstützer:innen zu wenden, um sich deren Stimmen zu sichern.

Mehrere Monate nach ihrem Rückzug aus dem republikanischen Vorwahlrennen um die US-Präsidentschaftsnominierung, hat Nikki Haley verkündet, ihrem einstigen parteiinternen Konkurrenten, Donald Trump, ihre Stimme zu geben.

Zwar sei sie mit Trump politisch nicht immer auf einer Linie, betonte die frühere US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen bei einer Veranstaltung in Washington.

Biden sei "Katastrophe", so Haley

Daran habe sich nichts geändert. Trotzdem werde sie bei der Wahl im November für Trump stimmen. Der demokratische Amtsinhaber Joe Biden sei "eine Katastrophe", erläuterte Haley. "Deshalb werde ich für Trump stimmen."

Zuvor lieferten sich Haley und Trump bei den internen Vorwahlen der Republikaner um die Präsidentschaftskandidatur ein wochenlanges Duell. Anfang März gab sich Haley angesichts einer anhaltenden Sieges-Serie Trumps schließlich geschlagen.

Haley appelliert an Trump

Unmittelbar darauf hatte Haley demonstrativ darauf verzichtet, Trump ihre Unterstützung auszusprechen. Bei der Veranstaltung in Washington kündigte sie nun nicht nur an, für Trump zu stimmen, sie appellierte auch an den Ex-US-Präsidenten, sich trotz ihrer persönlichen Wahlentscheidung nicht ohne Weiteres auf die Stimmen ihrer Wählerinnen und Wähler zu verlassen.

Trump wäre klug, sich an die Millionen Menschen zu wenden, die für mich gestimmt haben, und mich weiterhin unterstützen. Nikki Haley

Er solle nicht davon ausgehen, "dass sie einfach auf seiner Seite stehen werden."

Bei der US-Wahl am 5. November wird es zu einer Neuauflage des Duells zwischen Trump und dem jetzigen US-Präsidenten Joe Biden kommen.

