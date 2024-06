EM-Party in Wolmirstedt eskaliert: Mehrere Verletzte, Täter erschossen

Ein Mann hat bei einer privaten EM-Party in Wolmirstedt mehrere Menschen angegriffen und schwer verletzt, nachdem er zuvor einen jungen Mann niedergestochen hatte. Die Polizei erschoss den Angreifer, als er auch sie attackierte.

Das Wichtigste in Kürze Ein Mann attackierte während einer EM-Party mehrere Menschen und verletzte drei von ihnen schwer.

Der Angreifer hatte bereits in der Nähe einen jungen Mann erstochen.

Die Polizei erschoss den Mann, als er auch die Beamten angriff.

Er erlag später im Krankenhaus seinen Schussverletzungen.

Ein Mann hat in Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt mehrere Menschen auf einer privaten EM-Party angegriffen und drei von ihnen schwer verletzt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Magdeburg soll er zuvor bereits in der Nähe einen Mann erstochen haben. Der Angreifer wurde am Freitagabend von Beamten erschossen.

Medien zufolge soll es sich bei der Tatwaffe um ein Messer handeln. Wie die Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, handelt es sich bei dem Erstochenen um einen jungen Mann. Nach der Tat in einer Plattenbausiedlung sei der Angreifer an einer privaten Party in einer Einfamilienhaussiedlung vorbeigekommen und habe dort mehrere Menschen unvermittelt attackiert. Die Gruppe schaute gemeinsam das EM-Auftaktspiel Deutschland gegen Schottland an.

Als der Mann auch die alarmierten Polizeibeamten angriff, hätten diese auf den Angreifer geschossen. Der Mann starb nach Angaben der Staatsanwaltschaft später im Krankenhaus aufgrund der Schussverletzungen.