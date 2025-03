USA und Russland starten Verhandlungen in Saudi-Arabien

Nach Gesprächen mit der ukrainischen Delegation starten die USA nun auch Verhandlungen mit der russischen Seite.

Vertreter:innen der USA und Russlands haben sich am Montag (24. März) zum ersten Mal zu Gesprächen über die Beendigung des Kriegs in der Ukraine getroffen. Das Treffen fand um 10 Uhr Ortszeit im Hotel "Ritz Carlton" statt, wie die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf die russische staatliche Nachrichtenagentur Tass berichtet.

Trumps Vertrauter: Aus wem die Delegationen bestehen

Die US-amerikanische Seite wird von Trumps Sicherheitsberater Mike Waltz und dem Ukraine-Sondergesandten Keith Kellogg angeführt. An der Spitze des russischen Verhandlungsteams sind Außenpolitiker und Föderationsratsmitglied Georgi Karassin sowie Geheimdienstler Sergej Besseda, der als Vertrauter Wladimir Putins gilt. Zum konkreten Inhalt des Gesprächs ist noch nichts bekannt.

Ukraine zeigt sich nach Verhandlungs-Auftakt optimistisch

Übergeordnetes Ziel ist: das Definieren von Schritten zu einer Waffenruhe und einem anschließenden Frieden in der Ukraine. Gespräche zwischen den US-Vertreter:innen und einem ukrainischen Verhandlungsteam fanden bereits am Vortag (23. März) statt. Der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umjerow bewertete diese im Nachgang als positiv. Er schrieb im Anschluss auf Facebook: "Die Gespräche waren konstruktiv und informativ - wir haben wichtige Fragen erörtert, vor allem im Energiebereich." Weiter hieß es, die ukrainische Delegation habe von Präsident Wolodymyr Selenskyj den Auftrag erhalten, einen "ehrenhaften und dauerhaften Frieden" für die Ukraine und für ganz Europa zu erreichen. Laut Einschätzung der "New York Times" stehen je nach Verlauf weitere Gespräche mit der Ukraine bevor.

Ist Pendeldiplomatie Schlüssel zum Frieden in der Ukraine?

Ziel dieser Pendeldiplomatie ist es, die Positionen der verfeindeten Nachbarländer anzunähern, wie Keith Kellogg vor den Gesprächen mitteilte. Dafür wollen die US-Vermittler:innen getrennt mit den Vertreter:innen Moskaus und Kiews sprechen. Ob so ein Weg zum Frieden in der Ukraine definiert werden kann, bleibt abzuwarten.

Gegenstand der Vermittlungen ist unter anderem eine zunächst auf 30 Tage befristete Waffenruhe. Die Ukraine hatte diesem Vorschlag bereits zugestimmt, während Wladimir Putin Vorbedingungen stellte. Im saudi-arabischen Riad dürfte es laut Einschätzung der dpa zunächst also um kleinere Schritte gehen. Dies könnte den Verzicht auf Schläge gegen Energieobjekte und eine Feuerpause im Schwarzen Meer beinhalten.