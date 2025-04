Es sollte eine fröhliche Feier der philippinischen Gemeinde im kanadischen Vancouver werden - doch dann fährt ein Auto in die Menge. Mindestens elf Menschen kommen ums Leben.

Nachdem ein Mann mit einem Auto in ein Straßenfest der philippinischen Gemeinde im kanadischen Vancouver gefahren ist, ist die Zahl der Opfer auf elf angestiegen. Dutzende Menschen seien zudem verletzt worden, einige schwer, sagte Steve Rai von der Polizei in Vancouver bei einer Pressekonferenz. "Die Zahl der Toten könnte in den kommenden Tagen und Wochen noch ansteigen."

Zuvor hatte die Polizei von neun Toten gesprochen. Darunter seien auch "junge Menschen", es handele sich um Männer und Frauen, sagte Rai. "Dies ist der dunkelste Tag in der Geschichte unsere Stadt."

Der verdächtige 30-Jährige, der den Angaben zufolge alleine in dem Auto saß und nach dem Vorfall festgenommen worden war, sei nach wie vor in Untersuchungshaft. Er lebe in Vancouver, das Auto gehöre "jemanden in Zusammenhang mit der Familie".

Sowohl die Polizei als auch Einrichtungen für psychische Gesundheit in der Stadt hätten in der Vergangenheit schon mehrfach mit ihm zu tun gehabt. Von einem Terrorakt geht die Polizei nicht aus. Es habe vor dem Straßenfest keine Drohungen oder Ähnliches gegeben.

Der Vorfall passierte am Samstagabend (26. April) im Südosten der Metropole an Kanadas Westküste. Die Flaggen der städtischen Gebäude in der Metropole wurden auf Anordnung der Stadtverwaltung auf halbmast gesetzt. Am Montag finden in Kanada die Parlamentswahlen statt.