Verdi ruft Telekom-Mitarbeitende zu Warnstreik an Frankfurter EM-Stadion auf

Im Tarifstreit bei der Deutschen Telekom soll es nun zu Warnstreiks und Aktionen an verschiedenen deutschen EM-Stadien kommen. Unter anderem in Frankfurt sind Proteste geplant.

Die Gewerkschaft Verdi hat Telekom-Beschäftigte an den Standorten der zehn Fußball-EM-Städte zu Warnstreiks und Aktionen vor den Stadien aufgerufen. Auch am Frankfurter Stadion sei am Donnerstagvormittag (16. Mai) eine Protestaktion mit Kundgebung und einer Demonstration geplant. Dazu werden mehrere hundert Beschäftigte der Standorte Frankfurt, Darmstadt und Wiesbaden erwartet, teilte die Gewerkschaft mit.

Die ursprünglich bis Dienstag (14. Mai) vorgesehene vierte Verhandlungsrunde im Tarifstreit mit der Deutschen Telekom in Potsdam sei bis Freitag (17. Mai) verlängert worden, hieß es.

Verdi: "Schritt in die richtige Richtung"

Die Deutsche Telekom hatte am Dienstag erklärt, das Angebot an die Arbeitnehmerseite aufgebessert zu haben. Verdi hatte das Angebot zwar als nicht ausreichend abgelehnt, nannte es aber einen "Schritt in die richtige Richtung", den man wertschätze. Zu den Warnstreiks und Aktionen sei nun aufgerufen worden, um den Forderungen Nachdruck zu verleihen.

"Unsere Kolleginnen und Kollegen freuen sich auf den EM-Sommer und sind hoch motiviert, das Fußball-Event technisch zu begleiten", sagte Pascal Röckert von Verdi. Bevor die Europameisterschaft beginne, hätten die Arbeitnehmer:innen "das berechtigte Anliegen, dass ihre Forderungen nach einer kräftigen Entgelterhöhung erfüllt werden". Mit den Aktionen am Donnerstag mache man darauf noch einmal aufmerksam.

De Fußball-Europameisterschaft findet in Deutschland von 14. Juni bis 14. Juli statt.