4.000 Kilometer marode Schienen der Deutschen Bahn sollen saniert werden. Ursprünglich sollte das Geld hierfür aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) kommen. Nun haben sich andere Möglichkeiten aufgezeigt.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Die Deutsche Bahn sollte aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) 12,5 Milliarden Euro für Sanierungsmaßnahmen erhalten.

Da dieses Geld so nicht mehr zur Verfügung steht, musste die Ampel-Koalition umdisponieren.

Nun stehen Veräußerungen der Deutschen Post, Telekom und des Bahn-Logistikunternehmens Schenker auf dem Plan.

12,5 Milliarden Euro sollte die Deutsche Bahn (DB) eigentlich zur Sanierung aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) bekommen. Das Bundesverfassungsgericht allerdings torpedierte dies mit dem Urteil zur Schuldenbremse.

Doch die Bundesregierung scheint nun ein Schlupfloch gefunden zu haben, wie sie an Geld für die Sanierung der maroden Infrastruktur kommen könne, berichte der "Spiegel".

Im Video: Harte Kritik am Ampel-Haushalt

Erhöhung des Eigenkapitals der DB

Um die DB zu retten, beabsichtige die Bundesregierung – nach Informationen, die dem "Spiegel" vorliegen sollen – Anteile an bundeseigenen Unternehmen zu verkaufen und nicht dem Haushalt zu entnehmen. Mit dem Geld solle dann das Eigenkapital der DB erhöht werden.

"Damit ist die dringend notwendige Investitionsoffensive in die Bahn weiterhin gesichert", heiße es dazu aus dem Bundeswirtschaftsministerium.

Anzeige

Anzeige

Schenker sowie Telekom- und Postanteile sollen veräußert werden

Hierfür sollen offenbar Bundesanteile der Telekom wie auch der Deutschen Post veräußert werden.

So beabsichtige die Ampel-Koalition bei der Telekom nur noch 25 Prozent (bisher 30,5 Prozent) ihrer Aktienanteile zu behalten.

Bei der Post werde die Bundesbeteiligung derzeit auf etwa acht Milliarden Euro geschätzt. Hier plane die Regierung, sich "von mehr Anteilen zu trennen", schreibt der "Spiegel" weiter.

Zudem könne es zu einem Verkauf der DB-Logistiktochter Schenker – einer der wenigen profitablen Teilen des hoch verschuldeten Konzerns – kommen. Dieser Schritt gelte als wahrscheinlich.

Schenker habe im vergangenen Jahr einen operativen Gewinn in Höhe von 1,8 Milliarden Euro eingefahren – den höchsten in seiner Geschichte. Offenbar hat auch schon ein Investor aus den Vereinigten Arabischen Emiraten Interesse an einem Kauf signalisiert, schreibt der "Spiegel" unter Berufung auf Recherchen des "Handelsblatts". Komme es allerdings zu einem Verkauf, müsste der Bund wiederum Schulden bei der Bahn begleichen, damit diese ihre Bonität behält.

Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) befürwortete am Wochenende in der ARD eine schnelle Umsetzung der geplanten Veräußerung. "Wir wollen, dass das so schnell wie möglich vonstattengeht. Und wir können diese Mittel auch gut gebrauchen, um sie in die Infrastruktur der Bahn zu investieren beispielsweise."

Daher sei diese Maßnahme nicht nur für die Bahn, sonder auch für Schenker selbst wichtig.

Im Video: Bahn-Fiasko: 5 Millionen Euro Boni für die Chefetage

Anzeige

4.000 Kilometer neue Schienen

Rund 4.000 Kilometer Schiene beabsichtigte Wissing bis Ende 2030 zu sanieren. Beginnen sollen die Maßnahmen bereits im kommenden Sommer. Mit den Entstandsetzungen solle vor allem die immense Unpünktlichkeit der Bahn ein Ende finden.