Auf der Suche nach Unterstützung für sein Land reist Wolodymyr Selenskyj durch die USA. Auch ein Treffen mit Präsident Joe Biden ist geplant. Dessen Widersacher, Donald Trump, lässt kein gutes Haar an dem ukrainischen Präsidenten.

Das Wichtigste in Kürze US-Präsident Donald Trump macht den ukrainischen Präsidenten Selenskyj für den anhaltenden Krieg verantwortlich und kritisiert ihn dafür, keinen Deal mit Russland zur Beendigung des Konflikts zu schließen.

Weiter behauptet der Präsident, dass die Ukraine durch den Krieg zerstört wurde und es nicht genug Geld gebe, um das Land wiederaufzubauen.

Am Donnerstag trifft Selenskyj den US-Präsidenten Biden; ein Treffen mit Trump gilt als unwahrscheinlich.

Seit Ende Februar 2022 verteidigt sich die Ukraine gegen einen russischen Angriffskrieg. Geht es nach Donald Trump, ist die Schuld für den anhaltenden blutigen Krieg nicht in Moskau zu suchen, sondern in Kiew.

Der republikanische Präsidentschaftskandidat schoss bei einer Wahlkampfveranstaltung in North Carolina vor allem gegen den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Er warf ihm vor, dass dieser keine Abmachung mit Moskau treffe, um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu beenden.

Wir geben weiterhin Milliarden von Dollar an einen Mann, der sich weigert, einen Deal einzugehen. Trump in North Carolina

Es gebe "so viele Tote", so der Ex-Präsident. "Jeder Deal, selbst der schlechteste Deal, wäre besser gewesen als das, was wir jetzt haben."

"Jedes Mal, wenn er in unser Land kam, hat er 60 Milliarden Dollar mitgenommen", sagte Trump über Selenskyj. Dieser sei "wahrscheinlich der größte Geschäftsmann der Welt", spottete der Ex-US-Präsident.

Trump: Harris will amerikanische Kinder in die Ukraine schicken

"Wir haben ein Land, das ausgelöscht wurde und nicht wiederaufgebaut werden kann. Es wird Hunderte von Jahren dauern, es wieder aufzubauen", sagte Trump weiter über die Ukraine.

Es stehe nicht genügend Geld zur Verfügung, um die Ukraine wiederaufzubauen, selbst wenn alle Länder der Welt zusammenarbeiten würden.

Sollte seine demokratische Gegnerin Kamala Harris die Präsidentschaftswahl am 5. November gewinnen, werde ihre Regierung "amerikanische Kinder" in die Ukraine entsenden, warnte der 78-Jährige. "Wir werden unsere Soldaten nicht auf der anderen Seite des Ozeans sterben lassen."

Selenskyj trifft US-Präsident Biden

US-Präsident Joe Biden empfängt am Donnerstag (26. September) den ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Weißen Haus. Selenskyj plant, Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris in gemeinsamen Gesprächen einen Vorschlag zu präsentieren, wie die Ukraine im Kampf gegen die russische Invasion siegen und ein gerechter Frieden erreicht werden könnte.

Ursprünglich hatte Selenskyj auch geplant, während seines Aufenthalts in den USA den republikanischen Präsidentschaftsbewerber Donald Trump zu treffen. "Politico" berichtete allerdings, dass eine solche Zusammenkunft mittlerweile als unwahrscheinlich gelte.