Gegen mehrere Bäume geprallt

Vier Tote bei schwerem Autounfall in Reinhardshagen

  • Aktualisiert: 22.08.2025
  • 09:04 Uhr
  • dpa
In Reinhardshagen sind vier Menschen bei einem Autounfall ums Leben gekommen. (Symbolbild)
In Reinhardshagen sind vier Menschen bei einem Autounfall ums Leben gekommen. (Symbolbild)© Boris Roessler/dpa

Ein Auto kommt bei Kassel von der Fahrbahn ab und prallt gegen mehrere Bäume. Für den Fahrer und drei Insassen kommt jede Hilfe zu spät.

Unfall bei Kassel: Vier Menschen sterben

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Norden Hessens bei Kassel sind in der Nacht vier Menschen ums Leben gekommen. Das Fahrzeug kam in der Nähe von Reinhardshagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Bäume, wie das Polizeipräsidium Nordhessen am Freitagmorgen (22. August) mitteilte.

Der 32-jährige Fahrer, ein 31-jähriger Mitfahrer und zwei Mitfahrerinnen im Alter von 32 und 30 Jahren starben nach Angaben der Polizei trotz Rettungsmaßnahmen noch am Unfallort.

Auto kommt von Straße ab und prallt gegen mehrere Bäume

Laut Polizei war der Wagen um kurz nach Mitternacht auf einer Landstraße in Richtung Reinhardshagen unterwegs. In einer Linkskurve kam das Fahrzeug demnach aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Dann stieß es in einem Wald gegen mehrere Bäume. 

Ein Gutachter soll nun den Unfallhergang rekonstruieren. Weitere Details sind noch nicht bekannt.

:newstime

