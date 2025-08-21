Saarland
Bluttat in Völklingen: Polizist stirbt durch Schüsse, mutmaßlicher Täter 18 Jahre alt
- Aktualisiert: 22.08.2025
- 08:54 Uhr
- dpa
Ein Polizeibeamter stirbt im Saarland im Einsatz nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle. Jetzt nennt die Polizei erste Details zum mutmaßlichen Schützen.
Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle im saarländischen Völklingen ist ein Polizist am Donnerstag (21. August) durch Schüsse getötet worden.
Mehr Infos zur Bluttat sehen Sie im Video auf Joyn: Völklingen - Entsetzen über Tod eines Polizisten
Zwei Polizeibeamte hatten nach dem Überfall einen der Täter zu Fuß verfolgt, sagte ein Polizeisprecher in Saarbrücken. Es sei zu einem Gerangel gekommen, der Mann habe einem der Beamten die Schusswaffe entreißen können und mehrfach auf die Polizisten geschossen.
Täter von Völklingen wird selbst von Schüssen getroffen
Der Täter sei bei dem Schusswechsel ebenfalls getroffen worden. Er wurde festgenommen. In Völklingen war ein Großaufgebot von Polizei und Rettungskräften im Einsatz.
Der mutmaßliche Schütze ist laut Polizei 18 Jahre alt. Weitere Angaben zur Identität und zum Motiv des Täters machte die Polizei am Freitagmorgen (22. August) zunächst nicht. Die Hintergründe würden nun im Rahmen der weiteren Ermittlungsmaßnahmen beleuchtet, erklärte ein Sprecher.