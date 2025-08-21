Anzeige
Saarland

Bluttat in Völklingen: Polizist stirbt durch Schüsse, mutmaßlicher Täter 18 Jahre alt

  • Aktualisiert: 22.08.2025
  • 08:54 Uhr
  • dpa
Völklingen: Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften in der Völklinger Innenstadt. Als zwei Polizeibeamte einen Tankstellenräuber zu Fuß verfolgen, kam es zu einer tödlichen Auseinandersetzung.
Völklingen: Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften in der Völklinger Innenstadt. Als zwei Polizeibeamte einen Tankstellenräuber zu Fuß verfolgen, kam es zu einer tödlichen Auseinandersetzung.© Gianni Gattus/dpa

Ein Polizeibeamter stirbt im Saarland im Einsatz nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle. Jetzt nennt die Polizei erste Details zum mutmaßlichen Schützen.

Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle im saarländischen Völklingen ist ein Polizist am Donnerstag (21. August) durch Schüsse getötet worden.

Mehr Infos zur Bluttat sehen Sie im Video auf Joyn: Völklingen - Entsetzen über Tod eines Polizisten

Zwei Polizeibeamte hatten nach dem Überfall einen der Täter zu Fuß verfolgt, sagte ein Polizeisprecher in Saarbrücken. Es sei zu einem Gerangel gekommen, der Mann habe einem der Beamten die Schusswaffe entreißen können und mehrfach auf die Polizisten geschossen.

Auch in den News:

Täter von Völklingen wird selbst von Schüssen getroffen

Der Täter sei bei dem Schusswechsel ebenfalls getroffen worden. Er wurde festgenommen. In Völklingen war ein Großaufgebot von Polizei und Rettungskräften im Einsatz.

Der mutmaßliche Schütze ist laut Polizei 18 Jahre alt. Weitere Angaben zur Identität und zum Motiv des Täters machte die Polizei am Freitagmorgen (22. August) zunächst nicht. Die Hintergründe würden nun im Rahmen der weiteren Ermittlungsmaßnahmen beleuchtet, erklärte ein Sprecher.

