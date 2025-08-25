Anzeige
US-Vizepräsident

Ukraine-Krieg: JD Vance spricht von "erheblichen Zugeständnissen" Moskaus

  • Aktualisiert: 25.08.2025
  • 11:28 Uhr
  • dpa
JD Vance deutet Bewegung Moskaus bei Friedensgesprächen an – doch Zweifel bleiben.
JD Vance deutet Bewegung Moskaus bei Friedensgesprächen an – doch Zweifel bleiben.© Brynn Anderson/AP/dpa

US-Vizepräsident JD Vance spricht von seltenen Signalen aus Moskau: Russland habe erstmals Bereitschaft gezeigt, zentrale Forderungen in Friedensgesprächen zu lockern. Doch Skepsis bleibt, auch wegen jüngster Aussagen aus Moskau.

Anzeige

Russland hat nach Darstellung von US-Vizepräsident JD Vance "erhebliche Zugeständnisse" für Verhandlungen über ein Ende des Kriegs in der Ukraine gemacht. "Sie waren tatsächlich bereit, bei einigen ihrer Kernforderungen flexibel zu sein. Sie haben darüber gesprochen, was notwendig wäre, um den Krieg zu beenden", sagte Vance in einem Interview des Senders NBC. Russland habe zugestimmt, "dass die Ukraine nach dem Krieg ihre territoriale Integrität behalten wird. Sie haben erkannt, dass sie in Kiew kein Marionettenregime installieren können."

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Russland hat seinen Angriffskrieg gegen das Nachbarland am 24. Februar 2022 begonnen. Vance sagte nun, er denke, die Russen hätten Trump "zum ersten Mal in dreieinhalb Jahren dieses Konflikts erhebliche Zugeständnisse gemacht".

Anzeige
Anzeige

"Es wird keine Bodentruppen in der Ukraine geben"

Vance bekräftigte, die USA würden keine Truppen schicken, um ein Friedensabkommen durchzusetzen. "Der Präsident hat sich sehr klar ausgedrückt. Es wird keine Bodentruppen in der Ukraine geben." Aber die USA würden weiterhin eine aktive Rolle spielen, um sicherzustellen, dass die Ukrainer:innen die Sicherheitsgarantien und das Vertrauen hätten, die sie bräuchten, um den Krieg von ihrer Seite aus zu beenden - und dass die Russ:innen das Gefühl hätten, dass sie den Krieg von ihrer Seite aus beenden könnten.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Allerdings sind die Hoffnungen auf ein von US-Präsident Donald Trump in Aussicht gestelltes baldiges Treffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit Kremlchef Wladimir Putin nach Äußerungen aus Moskau weitgehend verflogen. Außenminister Sergej Lawrow hatte erklärt, dass solch ein Treffen gut vorbereitet sein müsse und wiederholte bekannte Forderungen, die eher an Bedingungen für eine Kapitulation der Ukraine erinnern als an ein echtes Friedensangebot.

Bei den seit Mai laufenden direkten Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau auf unterer Ebene gibt es bislang kaum Fortschritte.

Trump sagte am Freitag (22. August) nach den anhaltenden russischen Angriffen auf die Ukraine, dass ein Friedensabkommen zwischen beiden Ländern noch Wochen dauern könnte. Er denke, in den nächsten zwei Wochen werde sich herausstellen, in welche Richtung es gehe.

Mehr News
Ein Fleck auf der Hand von US-Präsident Donald Trump sorgt für Spekulationen über seinen Gesundheitszustand.
News

Ist Trump krank? Fleck an seiner Hand sorgt für Spekulationen

  • 25.08.2025
  • 12:40 Uhr
Das größte Kreditinstitut in Deutschland, die Deutsche Bank, modernisiert ihr Online-Banking.
News

Deutsche Bank modernisiert Online-Banking: Das geht jetzt nicht mehr

  • 25.08.2025
  • 12:33 Uhr
Ihr Krankenhausaufenthalt rückte das Thema Meningitis in den Fokus: Lola Weippert
News

Lola Weippert berichtet von Meningitis: Das sind die Symptome einer Hirnhautentzündung

  • 25.08.2025
  • 12:01 Uhr
Taifun «Kajiki» - Hainan-Insel in China
News

Heftiger Sturm rollt auf Vietnam zu - Taifun "Kajiki" richtet erste Schäden an

  • 25.08.2025
  • 12:00 Uhr
Rauchschwaden über Sanaa: Israels Luftwaffe greift mutmaßliche Huthi-Ziele im Jemen an.
News

Israel bombardiert Ziele im Jemen - Mindestens vier Menschen sterben

  • 25.08.2025
  • 11:34 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250825-935-788832
News

Mutter und Sohn in Mannheim vermisst - wer hat sie gesehen?

  • 25.08.2025
  • 11:18 Uhr
imago images 0313610671
News

Bericht: Erneut Journalisten in Gaza bei Israels Angriffen getötet

  • 25.08.2025
  • 11:04 Uhr
«Sopranos»-Schauspieler Jerry Adler gestorben
News

Mit "Die Sopranos" zum späten Durchbruch: Jerry Adler stirbt mit 96 Jahren

  • 25.08.2025
  • 10:18 Uhr
Commerzbank
News

Übernahme immer wahrscheinlicher: Unicredit stockt Anteil bei Commerzbank auf

  • 25.08.2025
  • 10:14 Uhr
Rettungswagen
News

Angriff mit Messer in Dresdner Straßenbahn: 21-Jähriger will Frauen beschützen und wird attackiert

  • 25.08.2025
  • 09:54 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 25. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 25. August 2025 | 08:25

  • 05:11 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 24. August 2025 | 19:45

  • 13:49 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 24. August 2025 | 18:00

  • 12:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. August 2025 | 16:00
Episode

:newstime vom 24. August 2025 | 16:00

  • 11:05 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 23. August 2025 | 19:45

  • 13:35 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 23. August 2025 | 18:00

  • 12:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. August 2025 | 16:30
Episode

:newstime vom 23. August 2025 | 16:30

  • 10:44 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 22. August 2025 | 19:45

  • 07:51 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 22. August 2025 | 18:00

  • 11:44 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 22. August 2025 | 15:45

  • 11:31 Min
  • Ab 12