Olaf Scholz war der erste Bürgermeister Hamburgs und will als amtierender Bundeskanzler die Wahl am 23. Februar gewinnen. Über den SPD-Politiker gibt es jedoch mehr Wissenswertes als seine politische Karriere, wie ihr hier erfahrt.

Gibt es doch Aliens?

Im Zuge des Bundestagswahlkampfes ist Scholz bei den Zwillingen Benjamin und Dennis Wolter bei "World Wide Wohnzimmer" zu Gast. Neben seinen politischen Zielen fragt ihn Benjamin Wolter gerade heraus: "Gibt es tatsächlich Aliens?"

Der Kanzler reagiert zuerst mit einem Lachen und versichert: "Es gibt keine Aliens … aber" gibt zu, dass er eine weitere intelligente Spezies im All nicht ausschließt: "Aber manchmal denk’ ich doch: Es könnte sein. […] Aber es gibt keine solchen Erkenntnisse. Es mag sein, dass in dem großen Universum, in dem wir alle gemeinsam leben, irgendwo auch andere Lebewesen existieren", gibt der Kanzler zu denken.

Aber zeigt sich optimistisch, dass es, falls es zu einem Zusammentreffen mit außerirdischen Leben kommen würde, er das als Kanzler im Griff hätte: "Ich war ja schon immer für die Völkerverständigung", wie er schmunzelnd sagt.

Traumjob Bundeskanzler - und das schon mit 12 Jahren

Bei Scholz Vereidigung am 8. Dezember 2021 zum Bundeskanzler waren auch seine beiden Eltern Gerhard und Christel Scholz anwesend. Sie wussten immer, dass aus dem vorbildlichen Schüler etwas werden würde. "Olaf musste nie lernen, dem ist das zugeflogen", sagte sein Vater Gerhard im Interview mit der "Bild"-Zeitung nach der Amtseinführung.

Ergriffen von der Zeremonie erinnert sich Scholz' Vater, dass sein Sohn schon als Junge wusste, dass er mal das Oberhaupt der Bundesrepublik werden würde: "Es ist schon etwas Erhebendes, ein Glücksgefühl. Er hat mir schon mit 12 gesagt, dass er Bundeskanzler werden will."

Der passonierte Langschläfer

Als Bundeskanzler startet der SPD-Politiker meist um 7:30 Uhr im Kanzleramt, wie er auf seinem TikTok Account zeigt. Doch eigentlich gehe das völlig gegen seinen eigenen Biorhythmus. "Ich bin von Natur aus Langschläfer, aber mein Leben ist anders verlaufen", sagte der 66-Jährige im "Zeit"-Podcast "Und was machst du eigentlich am Wochenende". Aber sein Beruf habe dies eben nie erlaubt: "Mein Leben ist anders verlaufen als meine innere Uhr."

In der Gesprächsreihe "Brigitte live" scherzte Scholz, dass er, sobald er in Rente geht, ausschlafen werde. Auch wenn seine Frau Brigitte Ernst eine Frühaufsteherin ist, werde er in der Rente wahrscheinlich erst aufstehen, wenn seine Ehefrau zu Mittag isst.

Scholz glänzte in den 80er-Jahren mit Lockentolle

Viele kennen Scholz in seiner politischen Karriere nur mit kurz rasierten Haaren. Doch in seiner Jugend als ehemaliger stellvertretenden Vorsitzender der Jusos, ist Olaf Scholz mit vollen Locken fast nicht wiederzuerkennen.

Bundeskanzler wurde von seiner Frau zum Sport gezwungen

Über sich selbst sagt Scholz, dass er während seiner Schulzeit ein großer Sportmuffel war. Doch heute versucht er aktiv zu bleiben: "Ich versuche, mir zwei oder drei Mal pro Woche Zeit für Sport zu nehmen - joggen, rudern oder wandern", wie er erzählt.

Der Grund für den Sinneswandel ist seine Frau Britta. Sie hätte irgendwann die Reißleine gezogen und ihn ermutigt, mit dem Sport zu starten: "Meine Frau war es auch, die mich zum Sport gebracht hat", so Scholz.

Pizza gerne - Aber nicht vom Lieferservice

Kulinarisch hält Scholz es eher simpel. Am Wochenende frühstückt er am liebsten Porridge mit Wasser, getoppt mit Heidelbeeren. Beim Abendessen ist er für die italienische Küche zu begeistern. Besonders für Pizza. Doch ist Scholz jedoch gegen die bequem Lieferung von Dienstleistern wie Lieferando oder UberEats.

In einer Frage-Antwort-Runde auf seinem TikTok Account, fragt eine Nutzer:in, ob der Bundeskanzler "sich privat auch mal 'ne Pizza" bestellt. Bei dem vollen Terminkalender eines Kanzlers überrascht Scholz mit der Antwort: "Einen Lieferservice nehme ich aus vielen Gründen nicht in Anspruch. Aber Pizza essen, das mach' ich gern", sagt er schmunzelnd.