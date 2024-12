Weihnachtspost: Bis zu diesen Stichtagen sollten Sie Briefe und Pakete verschickt haben

Nun aber schnell. Je früher die Weihnachtspakete versendet werden, desto sicherer ist es, dass diese auch pünktlich zum Fest der Liebe eintreffen.

Ist denn schon wieder Weihnachten? Tatsächlich dauert es nicht mehr lange. Spätestens in rund zwei Wochen sollten die Weihnachtspäckchen - die nicht persönlich übergeben werden können, sondern verschickt werden - bei den Liebsten eintreffen, damit diese noch ein Plätzchen unter dem Baum finden.

Aber Obacht: Auch die Deutsche Post, Hermes und Co. haben Lieferfristen. Werden die nicht beachtet, könnte es so manch ein trauriges Gesicht am Heiligen Abend geben. Damit dies nicht passiert, hier ein Überblick, wann und wie Sie Ihre Weihnachtspost spätestens versenden sollten.

So sollte ein Paket verpackt sein

Grundsätzlich sollten Pakete nicht mit Zierbändern oder ähnlichen Dekorationsartikeln versehen sein. Grund hierfür ist, dass dieses Deko-Material sich in der automatischen Sortieranlage verfangen und so das Paket beschädigt werden kann. Dies kann zur Folge haben, dass das Paket verspätet oder gar nicht ankommt.

Auch sollten vor allem zerbrechliche Gegenstände mehrmals mit Zeitungspapier eingewickelt und in einem stabilen Karton verpackt werden. Ein Aufkleber "Vorsicht, zerbrechlich" außen am Paket reicht nicht aus.

Bei der Deutschen Post sind Standardpakete zudem generell bis 500 Euro gegen Verlust und Beschädigung versichert. Ist der Inhalt wertvoller, kann zusätzlich auch eine höhere Versicherung abgeschlossen werden.

Um Geld zu versenden, sollte dieses per Einschreiben (früher Wertbrief) verschickt werden. Mit dieser Versendungsart können auch Gegenstände (wie beispielsweise Schmuck bis 500 Euro und Bargeld bis 100 Euro) versichert verschickt werden.

Fristen für die Weihnachtspost

Alle Briefe innerhalb Deutschlands sollten spätestens am Samstag (21. Dezember) bei der Deutschen Post abgegeben werden.

Wer innerhalb Europas seine Weihnachtsgrüße versenden möchte, muss bereits am Freitag (13. Dezember) diese zur Post bringen.

Fristen für Weihnachtspäckchen und -pakete

DHL

Wer seinen Liebsten ein kleines Paket oder Päckchen innerhalb Deutschlands senden möchte, sollte dies beim Versanddienstleister DHL bis spätestens Freitag (20. Dezember) abgeben, damit das Präsent noch pünktlich zum Fest ankommt. Für Expresslieferungen ist der Stichtag Samstag (21. Dezember).

Geht das Paket allerdings in ein Nachbarland, muss dieses bereits am Samstag (14. Dezember) auf den Weg gebracht werden. Mit dem Service Premium reicht noch Mittwoch (18. Dezember).

Für Expresslieferungen in europäische Länder gibt DHL auf seiner Internetseite Freitag (20. Dezember) an.

Hermes

Pakete, die innerhalb Deutschlands über Hermes versendet werden sollen, müssen spätestens am Donnerstag (19. Dezember) in einem der rund 17.000 Hermes-Paketshops abgegeben werden.

Dies gilt auch für Abholungen direkt an der Haustür. Allerdings müssen Abholungen bis spätestens Mittwoch (18. Dezember, 20 Uhr) telefonisch über den Kundenservice beauftragt werden.

Bei Sendungen innerhalb der EU läuft die Frist am Freitag (13. Dezember) für eine pünktliche Zustellung ab.

DPD

Für nationale Pakete nennt DPD als letzten Abholtag Freitag, den 20. Dezember.

Expresslieferungen können noch bis Montag (23. Dezember) aufgegeben werden, sodass diese am Dienstag (24. Dezember) noch rechtzeitig bei den Empfänger:innen eintreffen.

Abhängig vom Zielland müssen internationale Pakete oder Pakete, die in Länder der EU gehen, bis spätestens Dienstag (17. Dezember) bei DPD abgegeben werden.

GLS

Für Pakete, die innerhalb Deutschland mit GLS versendet werden, reicht es, wenn diese bis Donnerstag (19. Dezember) in einem der 8.000 Paketshops abgegeben werden.

In EU-Nachbarländern sollte das Geschenk einen Tag früher, also am Mittwoch (18. Dezember), versendet werden – geht es in weitere EU-Länder, ist Dienstag (17. Dezember) Stichtag.

Für internationale Pakete ist Freitag (13. Dezember) Abgabefrist.

Grundsätzlich gilt: Je früher Briefe oder Pakete losgeschickt werden, umso sicherer ist es, dass diese pünktlich zum Fest ankommen. Zusätzlich zu den genannten Abgabedaten der einzelnen Versanddienstleister sollten die Sendungen bis 12 Uhr abgegeben werden.