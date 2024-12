Wintersonnenwende: Ab morgen wieder längere Tage

Kaum wird es hell, wird es gefühlt auch schon wieder dunkel: Heute ist der kürzeste Tag des Jahres.

Das Wichtigste in Kürze Mit der Wintersonnenwende ist heute der kürzeste Tag des Jahres erreicht.

Ab Morgen werden die Tage wieder heller.

An vielen Orten wird die Wintersonnenwende gefeiert.

Nur etwa sieben Stunden und 39 Minuten ist es heute in Berlin hell. Acht Stunden und 15 Minuten Tageslicht gibt es immerhin noch in Stuttgart. Während der Wintersonnenwende steht die Sonne so flach über dem Horizont wie sonst nie im Jahr. Entsprechend geht sie spät am Morgen auf und früh wieder unter. Um 10:21 Uhr passierte sie schließlich den tiefsten Punkt ihrer Jahresbahn. Ab morgen (22. Dezember) werden die Tage dann endlich wieder länger. Heute ist zudem der kalendarische Winteranfang.

An vielen Orten gibt es zur Wintersonnenwende große Events. So begrüßten am englischen Steinmonument Stonehenge tausende Menschen den Sonnenaufgang. Nach einer altgermanischen Tradition wurden dabei rund um den Steinkreis spezielle Zeremonien durchgeführt. Die Steine dort sind genau auf den Sonnenstand der Sommer- und Wintersonnenwende ausgerichtet. Es wird angenommen, dass die beiden Tage bereits seit Tausenden von Jahren dort gefeiert werden.

Millionen feiern persische Jalda-Nacht

Millionen Menschen feierten zudem die persische Wintersonnenwende Schab-e Jalda. Im Iran, Afghanistan oder Tadschikistan versammelten sich Freunde und Verwandte, um zusammen die längste Nacht des Jahres zu verbringen. Während des Jalda-Festes werden traditionell Granatäpfel, Nüsse oder Trockenfrüchte gegessen und literarische Werke gelesen. Ähnlich wie hierzulande in der Adventszeit werden auch Lichter angezündet. Ein weiterer Brauch ist, aus den Versen des bekannten Dichters Hafis die Zukunft zu lesen.

Das Fest wird seit Jahrtausenden gefeiert. Es markiert den Beginn des Winters und steht gleichzeitig für Hoffnung. Weil nach der Jalda-Nacht die Tage wieder länger werden, symbolisiert die Sonnenwende den Sieg des Lichts über die Dunkelheit.