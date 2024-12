Ein Urlaub sollte möglichst entspannt verlaufen. Daher ist es gerade in den Weihnachtsferien ratsam, möglichst außerhalb der Hauptreisetage die Auszeit anzutreten.

Das vierte Adventswochenende läutet in Deutschland in der Regel auch die Weihnachtsferien ein. In der Zeit von Freitag (20. Dezember) bis Montag (6. Januar) muss daher nicht nur auf den Straßen, sondern auch auf den Schienen und im Luftraum mit viel Verkehr gerechnet werden.

Hier ein Überblick, wann es zu einem hohen Verkehrsaufkommen kommen kann und wann eher nicht.

Straßen und Autobahnen

Laut dem ADAC ist die Staugefahr "vor Weihnachten, nach Silvester sowie zum Ferienende in der ersten Januarwoche" am größten. Dabei wird nach Einschätzung des ADAC am Freitag (20. Dezember) der staureichste Tag sein, da dann in allen Bundesländern die Ferien beginnen. Ab dem Nachmittag trifft dann zusätzlich noch der übliche Berufsverkehr auf die Urlaubsreisenden.

Betroffen von Staus werden vermutlich die Autobahnen rund um Ballungszentren und die Strecken in die Wintersportgebiete sein.

Auf diesen Autobahnen ist die Staugefahr in den Weihnachtsferien besonders hoch

Großräume Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt und München

A1 Köln – Dortmund – Bremen – Hamburg

A2 Dortmund – Hannover – Braunschweig – Berlin

A3 Köln – Frankfurt – Nürnberg – Passau

A4 Kirchheimer Dreieck – Erfurt – Dresden – Görlitz

A5 Hattenbacher Dreieck – Karlsruhe

A6 Heilbronn–Nürnberg

A7 Hamburg – Hannover und Würzburg – Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A9 München – Nürnberg – Berlin

A10 Berliner Ring

A24 Hamburg – Berlin

A45 Dortmund – Gießen – Aschaffenburg

A61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

A81 Stuttgart – Singen

A93 Inntaldreieck – Kufstein

A95/B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

A96 München – Lindau

A 99 Umfahrung München

Achtung: Staugefahr besteht jeweils in beide Fahrtrichtungen.

An folgenden Tagen sollten sich Reisende in Geduld üben

Samstag (21. Dezember) und Montag (23. Dezember) : Berufstätige, Weihnachtsreisende und Last-Minute-Einkäufer:innen werden auf den Straßen unterwegs sein.

Donnerstag (26. Dezember) und Freitag (27. Dezember) : Rückkehrer von Verwandten/Familienbesuchen

Samstag (28. Dezember) : Routen in und um die Skigebiete

Montag (30. Dezember) und Mittwoch (1. Januar): Rückkehrer von Verwandten/Familienbesuchen und Ende der Weihnachtsferien in Berlin und Brandenburg.

Zudem nimmt ab Donnerstag (2. Januar) die Staugefahr auf den Rückreiseruten stetig zu, da in den meisten Bundesländern nach dem ersten Januarwochenende oder den darauffolgenden Tagen die Schule wieder beginnt.

Am Dienstag (7. Januar) und Mittwoch (8. Januar) enden in weiteren Bundesländern die Ferien, womit an diesen Tagen ebenfalls mit verstärktem Verkehr zu rechnen ist.

An diesen Tagen kommt es zu weniger Stau

Um Reisestress vorzubeugen und mit wenig Stau in den Urlaub zu starten, sollten Reisende laut ADAC den Sonntag (22. Dezember), Heiligabend (24. Dezember) oder den ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember) einplanen.

Auch am Sonntag (29. Dezember) und an Silvester (31. Dezember) wird mit nur wenigen Staus gerechnet.

Flugverkehr

Auch der Flugverkehr nimmt über die Feiertage deutlich zu. Rund eine Million Flugreisende erwartet der Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) in den gesamten Weihnachtsferien - davon alleine 210.000 Reisenden am Wochenende von Freitag (20. Dezember) bis Sonntag (22. Dezember), berichtet die "Tagesschau". Demnach wären dies 100.000 Passagiere mehr als im letzten Jahr.

Auch der Flughafen Frankfurt am Main (FRA) rechnet für das Wochenende vor Weihnachten und die darauffolgenden Feiertage mit rund einer Million Passagieren, was dem Niveau des Vorjahres entspreche, so ein Sprecher des Airports gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Der Flughafen Düsseldorf (DUS) erwartet von Freitag (20. Dezember) bis Montag (6. Januar) mehr als 800.000 Passagiere – rund zehn Prozent mehr als im vergangenen Jahr in den Weihnachtsferien.

Und auch der Flughafen München (MUC) rechnet in den Weihnachtsferien mit einem enormen Zulauf. Demnach schätzen die Betreiber, dass zwischen Freitag (20. Dezember) und Montag (6. Januar) bis zu 1,7 Millionen Passagiere verreisen werden. Dabei wird alleine an den reisestärksten Tagen – dem 20. und 21. Dezember – mit rund 116.000 Flugreisenden kalkuliert.

Schienenverkehr

Wie im vorigen Jahr setzt die Deutsche Bahn (DB) wieder auf mehr Züge rund um die Weihnachtsfeiertage. Demnach sollen in der Zeit von Freitag (20. Dezember) bis Mittwoch (1. Januar) insgesamt 60 zusätzliche Züge "vor allem auf stark nachgefragten Verbindungen" fahren, schreibt die "Tagesschau". Dies seien laut Bahn rund 35.000 zusätzliche Sitzplätze. Dennoch empfiehlt die Bahn "in jedem Fall, einen Sitzplatz zu reservieren". Auch sollten Reisende die Auslastungsanzeigen auf "Bahn.de" und in der Navigator-App kontrollieren.

Rund um Weihnachten rechnet die DB mit täglich bis zu 450.000 Fahrgästen, so die dpa.

Hinzu kommt, dass es seit dem Fahrplanwechsel am Sonntag (15. Dezember) bereits zusätzliche Verbindungen gibt und neue Züge im Einsatz sind. Beispielsweise sind auf der Strecke zwischen Berlin und Frankfurt seither sechs zusätzliche ICE-Sprinter unterwegs, die ohne Halt zwischen den beiden Städten fahren.

Strecken, auf denen zusätzliche Züge fahren werden

Berlin – Göttingen – Frankfurt

Hamburg-Hannover-Frankfurt-Basel

Köln – Frankfurt – Stuttgart – München

Da Heiligabend in diesem Jahr auf einen Dienstag fällt, sei der Anreiseverkehr zu den Weihnachtstagen zudem über mehrere Tage verteilt. "Der Weihnachtsverkehr beginnt bereits am Donnerstag, dem 19. Dezember, und verteilt sich gleichmäßig", zitiert die "Tagesschau" das Unternehmen. Ebenso rechne die DB nach Weihnachten mit einer "gleichmäßig verteilten hohen Nachfrage".