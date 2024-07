Wunder in Wiesbaden: Junge nach Fünf-Meter-Sturz nahezu unverletzt

Beim Spielen öffnet ein Kind das Gitter eines Lichtschachts und stürzt hinein. Bis auf ein paar Schürfwunden bleibt es unverletzt.

Anzeige

Wie durch ein Wunder hat ein sechsjähriger Junge einen Sturz in einen fünf Meter tiefen Schacht beinahe unverletzt überstanden. Das Kind trug lediglich ein paar Schürfwunden davon.

Im Video: Stundenlang gefangen - Welpe aus engem Lüftungsschacht gerettet

Stürze aus derartiger Höhe führen oft zu schweren oder tödlichen Verletzungen

Ein sechsjähriger Junge hatte beim Spielen das Gitter eines Lichtschachts an einem Haus in Wiesbaden angehoben und war in die Tiefe gestürzt, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die Eltern und anwesende Bewohner:innen brachen daraufhin zwei Türen und ein Fenster in dem Gebäude auf, um an den Schacht zu kommen. Durch das Fenster konnten sie den Jungen ins Haus ziehen. Der Notarzt stellte anschließend bei dem Kind lediglich kleinere Abschürfungen fest. Dennoch wurde er mit seiner Mutter zur Sicherheit ins Krankenhaus gebracht. Laut Angaben der Feuerwehr führt ein Sturz aus solchen Höhen in der Regel zu schweren bis tödlichen Verletzungen.

Anzeige