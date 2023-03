Durch Tinder, Instagram & Co.: Welche Vorteile hat Long-Distance-Dating wirklich?

Spannende Facts zu Long-Distance Dating: Soziale Medien und Dating-Apps sind die Hauptgründe für den neuen Long-Distance Dating-Trend.

In einer Fernbeziehung liegen durchschnittlich 650 km zwischen den Partner:innen.

Durchschnittlich 220 Euro Reisekosten entstehen monatlich durch die Liebe auf Distanz.

Immer mehr Menschen gehen auf Distanz und daten ganz bewusst außerhalb der sonst üblichen Reichweite. Wir erklären, was sich genau hinter Long-Distance Dating verbirgt und welche Vorteile eine Liebe auf Distanz mit sich bringt.

Long-Distance Dating ist der neueste Liebes-Trend

Sich freiwillig für eine Fernbeziehung entscheiden? Ein Liebesabenteuer auf Abstand erleben? Das kommt für viele gar nicht erst in Frage – schließlich möchte man mit dem neuen Lieblingsmenschen Zeit verbringen, sich auch spontan treffen und sich intensiv kennenlernen.

Aus diesem Grund mag es vielleicht einige überraschen, dass sich das sogenannte Long-Distance Dating aktuell zu einem regelrechten Trend entwickelt. Aber warum eigentlich?

Was ist Long-Distance Dating?

Mittlerweile gibt es immer mehr Menschen, die sich für den ein oder anderen Flirt nicht mehr nur in ihrer Nachbarschaft umschauen, sondern bewusst einen Abstand über (mindestens!) mehrere hundert Kilometer wählen.

Long-Distance Dating ist im Grunde eine Fernbeziehung, nur dass du dafür nicht unbedingt in einer festen Partnerschaft sein musst. Im Vordergrund steht hier nämlich – wie der Name schon verrät – das Daten. Insbesondere die sozialen Medien und Dating-Apps machen es uns immer einfacher, Menschen aus anderen Ländern ganz unkompliziert kennenzulernen.

Wie unkompliziert das Ganze dann wird, wenn es erstmal Fahrt aufgenommen hat, ist natürlich eine andere Geschichte. Dennoch entscheiden sich viele bewusst für das Daten auf Distanz, um die Vorteile für sich zu nutzen.

Welche Vorteile hat Long-Distance Dating?

Fehlende Spontanität, erschwerte Umstände beim Kennenlernen, eventuelle Reisekosten und noch weitere Fakten sprechen auf den ersten Blick ganz klar gegen Long-Distance Dating. Allerdings gibt es immer eine Kontra-, aber auch eine Pro-Seite.

Soziale Medien und Dating-Apps wie Tinder, Bumble, Hinge, OkCupid und Co. machen es uns leicht, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die weder in derselben Stadt, noch im selben Land wohnen – was ebenfalls vielen zu Gute kommt! Durch die schier endlosen Möglichkeiten beim Dating bringt Long-Distance eine gewisse Flexibilität mit sich sowie die Aussicht, im Alltag keine Kompromisse eingehen zu müssen.

Du hast die meisten Tage der Woche oder sogar im Monat für dich, musst keine Rücksicht nehmen (zumindest auf den ersten Blick), kannst dich nebenbei problemlos weiter umschauen und jedes Wiedersehen ist wie ein neues Abenteuer. Natürlich sollten sich beide einig sein, was die Zukunft dieser Beziehung angeht. Worauf sind du und dein Gegenüber aus? Nur ein lockeres Abenteuer oder geht das Ganze in eine ernsthafte Richtung?

Hier nochmal alle Vorteile im Überblick:

du hast genug Zeit für dich selbst

jedes Treffen ist ein neues Abenteuer

du hast die Möglichkeit, deinen Alltag wie gewohnt zu leben

du kannst dir genug Zeit lassen, die andere Person kennenzulernen

du kannst die Treffen planen und weißt im Voraus, wann ihr euch seht

So verschieden wir alle sind, so unterschiedlich sind natürlich auch die eigenen Präferenzen und Bedürfnisse. Daher ist es wichtig, dass du auf dein Bauchgefühl hörst und abwägst, welche Vorteile ausschlaggebend für Long-Distance Dating sind und wie du das Beste aus der Situation machst.

Kann aus Long-Distance Dating die große Liebe werden?

Auf jeden Fall! Wenn du es wirklich fühlst und es deinem Date ebenso geht, hat eure Liebe eine klare Chance. Dass das nicht einfach wird, kannst du dir sicher vorstellen. Es gehört jede Menge Einsatz und Bereitschaft dazu, die jede:r von euch einbringen muss, damit es funktioniert.

Es ist etwas ganz Besonderes jemanden zu treffen, für den man so empfindet und bereit ist, beispielsweise eine Fernbeziehung dafür in Kauf zu nehmen. Diese Chance auf dein Glück solltest du dir nicht entgehen lassen und einen Versuch ist es immer wert! Wenn du jedoch merkst, dass es dich oder deine Liebe auf Dauer unglücklich macht und ihr die Zeit – aus welchen Gründen auch immer – nicht (mehr) genießen könnt, heißt es loslassen. Auch das kann zu einer Beziehung auf Distanz dazugehören.

Wie funktioniert eine Fernbeziehung?

Die digitale Kommunikation ist eine wichtige Säule zu eurem Glück, ob es euch gefällt oder nicht. Dazu gehören regelmäßige Video Calls, Nachrichten schreiben, Bilder schicken – das ist unerlässlich, um den oder die andere:n am eigenen Leben teilhaben zu lassen. Sprecht über eure Wünsche und Erwartungen, Dinge die euch stören, Dinge die euch glücklich machen und alles, was euch bewegt. Nur so könnt ihr einen gemeinsamen Weg finden.

Ein weiterer enorm wichtiger Punkt ist Vertrauen, denn ohne das läuft es in keiner Beziehung gut, erst recht nicht, wenn dann auch noch etliche Kilometer dazwischen liegen. Alles, was für eine Fernbeziehung eine essentielle Rolle spielt, haben wir hier für dich aufgelistet: