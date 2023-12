So schmücken wir den Weihnachtsbaum 2023: das Comeback von Lametta!

Wer kennt es noch? Das schimmernd glitzernde, dünne Metallband an den Zweigen? Richtig! Es ist wieder Lametta-Zeit! Viel zu lange ist dieser klassische Weihnachtsschmuck in Vergessenheit geraten. 2023 feiert der Deko-Trend sein Comeback.

Warum hängen wir Lametta an den Weihnachtsbaum?

Die Ursprünge von Lametta als Weihnachtsdeko gehen sogar zurück bis auf das 15. Jahrhundert! Damals symbolisierten die glitzernden Metallstreifen die Eiszapfen am Weihnachtsbaum. Das in Nürnberg erfundene Lametta reflektierte das Kerzenlicht und erzeugte so einen funkelnden Effekt.

Lametta ja! Blei? Nein danke!

Traditionell wird Lametta aus Stanniol hergestellt. Dieses Material kann jedoch Blei enthalten, weshalb du darauf achten solltest, nur Lametta ohne Blei zu verwenden.

Heutzutage besteht Lametta meistens aus metallisiertem Kunststoff, was als deutlich umweltfreundlicher gilt. Viele Hersteller bieten inzwischen nachhaltige Varianten an, die die Freude an der festlichen Dekoration mit einem guten Gewissen in Einklang bringen.

Klassisches Lametta am modernen Weihnachtsbaum

Warum kehrt Lametta nun auf unsere Weihnachtsbäume zurück? Ganz einfach: Lametta erinnert an alte Familienrituale und fröhliche Festtage. Wir fühlen uns in unsere Kindheit zurückversetzt, in der das glänzende Lametta eine zentrale Rolle spielte.

Außerdem ist Lametta einfach super vielseitig! Denn die dünnen, glitzernden Streifen passen einfach zu jeglichem Weihnachtsdekor - egal ob in Silber, Gold, Rot, Grün oder ausgeflippten Farben wie Pink, Kupfer oder am bunt geschmückten Christbaum.

Lametta: Eine schimmernde Tradition

Lametta verleiht dem Weihnachtsbaum 2023 subtilen Glamour und fügt sich stimmig in das Gesamtbild aus Christbaumkugeln, Lichterketten und anderem Baumschmuck ein.

Weihnachten mit Lametta ist nicht nur ein Deko-Trend, sondern erfüllt unser Zuhause mit Glanz und wohlig warmen Erinnerungen. Also Lametta raus und Let it shine!